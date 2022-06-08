شهيد و283 مصابا فلسطينيا على يد الاحتلال في مايو

وبين التقرير الشهري للانتهاكات في القدس الذي تعده أوروبيون لأجل القدس، أن القوات الإسرائيلية اقترفت في شهر مايو الماضي 1333 انتهاكا موزعة على 16 نمطا من انتهاكات حقوق الإنسان.



وجاء في مقدمة هذه الانتهاكات، الاعتقالات بنسبة 23.1 %، يليها الإصابات 21.2 % يليها المداهمات 16.4 %.



وأكدت المؤسسة أن المسجد الأقصى كان مسرحا لاعتداءات قوات الاحتلال بالاقتحامات المتكررة، وكان الحدث الأبرز مسيرة الأعلام الإسرائيلية وما تخللها من اعتداءات واسعة من قوات الاحتلال والمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ضمن محاولات التهويد وفرض الأمر الواقع.



ورصد التقرير خلال هذا الشهر 73 حادث إطلاق نار واعتداء مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء القدس المحتلة، أدت إلى إصابة 283 مواطنا، بينهم نساء وأطفال، فضلا عن تعرض أكثر من 175 آخرين للضرب والتنكيل المباشر.



وأشار التقرير إلى استشهاد الشاب وليد الشريف (23 عاما)، متأثرا بإصابته في 22 أبريل الماضي (الجمعة الثالثة من شهر رمضان) في المسجد الأقصى.



ووثق التقرير تنفيذ قوات الاحتلال 219 عملية اقتحام لبلدات وأحياء القدس، اعتقلت خلالها 308 مواطنين، بينهم نساء وأطفال، واستدعت 49 آخرين، وفرضت الحبس المنزلي على 17 آخرين.



ورصد التقرير 21 عملية هدم وتوزيع إخطارات، أسفرت عن تدمير 15 وحدة سكنية ما أدى إلى تشريد 69 فردا أغلبهم أطفال ونساء. كما دمرت 6 منشآت و4 ممتلكات أخرى، وأخطرت بهدم 3 منازل ومنشآت.



وحسب التقرير، استولت جمعية استيطانية على منزل ووضعت يدها على أرض بها غرفة ورممتها وسرقت جرافة.



واستمرت قوات الاحتلال في تكريس الاستيطان والتهويد من 5 قرارات تشمل الاستيلاء على 22 ألف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية، وتوسيع مستوطنة جبل أبو غنيم على حساب نحو 90 دونما من أراضي بلدتيْ صور باهر وأم طوبا، والمصادقة على مشروع القطار الهوائي، والسماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في الأقصى عبر قرار محكمة قبل أن يجري التراجع عنه.



وخلال هذا الشهر، شارك 6191 مستوطنا في اقتحام المسجد الأقصى، الذي تكرر على مدار 22 يوما.



وأصدرت سلطات الاحتلال 17 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى وأحياء القدس، في حين واصل المستوطنون تنفيذ اعتداءات بحق المواطنين في القدس المحتلة.



وخلال هذا الشهر وثق "أوروبيون لأجل القدس" 22 اعتداء نفذها المستوطنون، يضاف لذلك 19 عملية اقتحام نفذها المستوطنون للمسجد الأقصى.



وخلال هذا الشهر رصد التقرير، 80 حاجزا ثابتا وفجائيا، و5 عمليات إغلاق لشوارع، وقرار منع سفر و9 اعتداءات للحريات وقمع للصحفيين.