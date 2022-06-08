13 قتيل وعشرات الجرحى جراء اصطدام قطار بحفارة آلية في إيران

وقالت إدارة العلاقات العامة بشركة سكك الحديد في إيران في بيان إن "اصطدام هذا القطار بحفارة أدى إلى خروجها عن مسارها وتسبب في وقوع حادث".



من جانبها، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" نقلاً عن مصادر مطلعة إن الحادث تسبب حتى الآن بمقتل 13 من المسافرين فيما أصيب نحو 50 شخصاً بجروح بعضهم في حالة خطيرة.



ونقلت الوكالة عن المصادر في شركة سكك الحديد قولها "حسب معلوماتنا، كانت هذه الحفارة بجوار الخط، وقد اصطدمت الحفارة بقاطرة وعربات ركاب، ما أدى إلى خروج 5 عربات عن مسارها".



فيما ذكرت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، إن القطار كان يحمل على متنه 348 راكباً.

