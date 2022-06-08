مناورات جوية روسية سورية مشتركة في سوريا

ونفذت طائرتان روسيتان من طراز "سو-35" وست طائرات سورية من طراز "ميغ 23" و"ميغ 29" محاكاة لمواجهة طائرات حربية وطائرات مسيرة معادية، حسب الوزارة، التي قالت إن الطيارين السوريين تعاملوا معها بغطاء ودعم من الطائرات الحربية الروسية.



وقالت وزارة الدفاع السورية: "تم رصد جميع الأهداف الوهمية وتدميرها بالكامل بينما تم قصف الأهداف الجوية ليلا لأول مرة".



كما نشرت مقطع فيديو لطائرات حربية شاركت في التدريبات.



وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان التلفزيون السوري عن استهداف صواريخ إسرائيلية مواقع للجيش السوري جنوب العاصمة دمشق، ما تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات.



ونقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول عسكري أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت قبل منتصف ليل الاثنين صواريخ عديدة أثناء تحليقها فوق مرتفعات الجولان السورية المحتلة.



وأضاف أن الدفاعات السورية أسقطت معظم الصواريخ.