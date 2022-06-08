مسؤول ايراني يتوقع مشاركة خمسة ملايين زائر في زيارة الأربعينية

وقال مرعشي ان حركة الزوار الايرانيين سوف تبدأ من يوم 10 الى 25 صفر الخير حيث سيتم تقديم الخدمات لهؤلاء الزوار في اطار 25 موقعا.



وأكد «مرعشي» ان جمعية الهلال الاحمر تتولى مسؤولية معالجة الزوار الايرانيين في مراسم الاربعين حيث ان وزارة الصحة ومركز الطوارئ تتولى مسؤولية علاج هؤلاء الزوار حتى الحدود الايرانية - العراقية فيما تقوم جمعية الهلال الاحمر بهذه المهمة في الاراضي العراقية.



وأشار المسؤول الى تعاون وثيق بين هذه الجمعية ووزارة الصحة وتابع قائلا: اتوقع ان تكون رغبة المشاركة في مسيرة الاربعين اكثر من الاعوام الماضية بكثير حيث يمكن ان يشارك بين 4 الى 5 ملايين زائر ايراني في المسيرة لزيارة الامام الحسين (ع).