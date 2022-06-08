اللواء موسوي: الجيش المقتدر يؤدي دورا مهما في ارساء أمن و اقتدار البلد

وأشار اللواء " موسوي" الذي كان يتحدث في ندوة خريجي الدورة الـ 32 في جامعة القيادة والاركان العامة بمشاركة طلبة الادارة الدفاعية الى عشرة الكرامة و حلول ذكرى مولد الامام الرضا (ع) وكذلك للمكانة المهمة التي تحتلها القوات المسلحة في الحوادث التي شهدتها ايران حتى الان.



وحول نظرة قائد الثورة الاسلامية - القائد العام للقوات المسلحة للجيش قال: ان سماحته وكذلك الشعب الايراني والمسؤولين ينظرون الى الجيش بأنه عزيز ويتميز بقيمة كبير حيث ان الدور الذي أداه الجيش في انتصار الثورة الاسلامية ومرحلة الدفاع المقدس التي دامت 8 اعوام والاعوام التي تلتها سجله تاريخ ايران.



وفي ختام الندوة وجه الطلبة الجامعيون الحاضرون اسئلتهم الى اللواء موسوي وطرحوا اقتراحاتهم عليه فيما قام الاخير بتوضيح اهداف واستراتيجية الجيش في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر معهم بخصوص المواضيع المطروحة.