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الأربعاء 8 حزيران 2022 ساعة 11:41

عبداللهيان: نخطط لتعاون طويل الامد مع الهند

عبداللهيان: نخطط لتعاون طويل الامد مع الهند
وقال امير عبداللهيان في تصريح للصحفيين فجر اليوم الاربعاء فور وصوله الى العاصمة الهندية نيودلهي في الاشارة الى اساءة مسؤول في الحزب الهندي الحاكم للنبي الاكرم (ص) قبل عدة ايام: منذ وصولي سمعت من المسؤولين الهنود رفض وادانة هذا التصرف الاهوج بقوة.

واشار الى ان الهند شهدت التعايش السلمي على الدوام بين مختلف اديانها واضاف: ان المسلمين لا يمكنهم ابدا تحمل الاساءة لشخصية النبي الاكرم (ص) وفي الوقت ذاته فاننا نتوقع من قادة الهند سماع هذه العبارة وهي ان التعايش السلمي بين جميع الاديان والفرق يحظى باهتمام المسؤولين فيها مثلما كانت على مر التاريخ ونامل في محادثات اليوم والمشاورات التي سنجريها سماع مثل هذا الموقف على لسان المسؤولين الهنود.

ووصف العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والهند بانها في ظروف جيدة جدا وقال: لقد شهدنا خلال تبادل زيارات الوفود خاصة في فترة الحكومة الحالية (في ايران) نمو وتطور العلاقات الشاملة ومنها في المجالات الاقتصادية والثقافية. ساجري محادثات مسهبة مع نظيري فضلا عن رئيس الوزراء ومستشار الامن القومي الهندي.

وتابع امير عبداللهيان: لقد اتفقنا في طهران مع وزير خارجية الهند على المبادرة لرسم خارطة طريق للتعاون طويل الامد بين البلدين وان احدى القضايا الرئيسية المدرجة في جدول اعمالنا في المحادثات والمشاورات مع كبار المسؤولين الهنود ومنهم وزير الخارجية تتعلق برسم خارطة الطريق هذه وإعدادها بصورة نهائية.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان قد وصل الى العاصمة الهندية نيودلهي فجر اليوم الاربعاء وكان في استقباله مسؤولين من وزارة الخارجية الهندية.

ويزور امير عبداللهيان الهند تلبية لدعوة رسمية من نظيره الهندي سوبرامانیام جایشانکار.

وسيجري وزير الخارجية الايراني خلال الزيارة محادثات مع كبار المسؤولين الهنود كما سيلتقي شخصيات دينية ومحلية وكذلك التجار ورجال الاعمال والايرانيين المقيمين في الهند.

كما سيزور امير عبداللهيان مدينتي بومباي وحيدرآباد.
مصدر : نقلا عن العالم
رقم : 998276
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