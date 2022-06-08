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الأربعاء 8 حزيران 2022 ساعة 13:40
الخارجية الروسية تعلق على تصريحات زيلينسكي بشأن المفاوضات
وردت زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": " كل ما يصدر من كييف يحتاج إلى التحقق والتدقيق في كل مرة".
وأضافت زاخاروفا أنه "إذا قمنا بتقييم كلمات زيلينسكي بشكل عام، فمن الواضح أن هذه نصوص كتبها شخص ما من دون معرفته".
مصدر :
وكالات
رقم :
998290
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