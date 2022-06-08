الصحة الإيرانية: 139 إصابة و7 حالات وفاة بكورونا

خطورة عمليات التنقيب الغيرقانونية المتواجدة في دار مالي وانعكاساتها السلبية علي الإقتصاد والبيئة



خطورة عمليات التنقيب الغير شرعية على الاقتصاد السوداني



وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الأربعاء إلى 141 ألفا و342 شخصا.



وأشارت في تقريرها إلى تسجيل 188 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 7 ملايين و233 ألفا و117 شخصا.



وأضافت أن414 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.



وتابعت أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 57 ألف و427 شخصا لغاية الآن.



وكما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 52 مليونا و395 ألف و523 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.