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الأربعاء 8 حزيران 2022 ساعة 18:22

الصحة الإيرانية: 139 إصابة و7 حالات وفاة بكورونا

الصحة الإيرانية: 139 إصابة و7 حالات وفاة بكورونا
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وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الأربعاء إلى 141 ألفا و342 شخصا.

وأشارت في تقريرها إلى تسجيل 188 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 7 ملايين و233 ألفا و117 شخصا.

وأضافت أن414 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 57 ألف و427 شخصا لغاية الآن.

وكما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 52 مليونا و395 ألف و523 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.
رقم : 998304
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