الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 8 حزيران 2022 ساعة 18:33

دبلوماسي ايراني: لا يمكن دعم الاتفاق النووي وتنفيذ الحظر الاميركي في آن واحد

دبلوماسي ايراني: لا يمكن دعم الاتفاق النووي وتنفيذ الحظر الاميركي في آن واحد
جاء ذلك في كلمة القاها محمد رضا غائبي مسؤول الممثلية الدائمة للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاربعاء خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة حول موضوع التحقق والمراقبة على تنفيذ الاتفاق النووي في ايران، استعرض خلالها مواقف البلاد المبدئية في هذا الصدد.

وانتقد الدبلوماسي الايراني عدم التزام سائر اطراف الاتفاق النووي بتعهداتها وقال: لو كانت لنا وكالة دولية لمراقبة نشر الحظر غير القانوني لكان تقريرها مطولا حول خرق التعهدات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي (الدول الاوروبية الثلاث) في اطار القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي عام 2015 .

*الحظر الاميركي غير القانوني ضد ايران

واشار الى خروج اميركا غير القانوني من الاتفاق النووي وبالتزامن مع ذلك اعادة فرض اجراءات الحظر الاحادية القسرية واللاانسانية والظالمة ضد ايران والمشاكل الناجمة عن ذلك وقال: ان اجراءات الحظر هذه لم تضغط فقط على انشطة الافراد والشركات المستقلة الخاصة في انحاء العالم بل اثرت ايضا وتخل بخيارات السياسة الخارجية السيادية للدول والمنظمات الدولية الداعمة للاتفاق النووي والتجارة مع ايران.

واضاف: ان فرض اجراءات الحظر الاحادية خارج الحدود يناقض القوانين الدولية فكيف بخرق الولايات المتحدة التزاماتها على اساس القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن والذي هو بحد ذاته موضوع منفصل.

ونوه غائبي الى صبر ايران الاستراتيجي وتنفيذها الكامل للاتفاق النووي لغاية عام واحد من خروج اميركا منه وفرضها الحظر من جديد واكد الصفة القانونية لاجراءات ايران في تنفيذ التزاماتها في اطار البندين 26 و 36 من الاتفاق النووي.

*ليس بامكان احد دعم الاتفاق النووي وتنفيذ اجراءات الحظر الاميركية اللاقانونية في الوقت ذاته

واشار الى تاثيرات الاجراءات الاميركية غير القانونية وغير الانسانية ضد المواطنين الايرانيين العاديين ومن ضمن ذلك في مجال الادوية والاجهزة الطبية والتي يتم الاعداء بانها غير مشمولة بالحظر وقال: انه على الحكومات خاصة الدول الاوروبية الثلاث الاعضاء في الاتفاق النووي والاتحاد الاوروبي التي اعلنت دعمها مرارا للاتفاق النووي كلاميا ان تسال نفسها اي اجراءات اتخذت لخفض التاثيرات السلبية للحظر؟

واضاف: ليس بامكان احد يدعم الاتفاق النووي وينفذ في الوقت ذاته اجراءات الحظر غير القانونية المفروضة من قبل الولايات المتحدة او يجمد ارصدة الشعب الايراني في نطاق سلطته، فمثل هذا الدعم هو مجرد شعار وان تناقضه واضح عمليا.

واعتبر كل الاجراءات التعويضية المتخذة من قبل ايران بانها تاتي في سياق حقوقها والتزاماتها على اساس معاهدة "ان بي تي" واشار الى عمليات التفتيش الواسعة من قبل الوكالة الذرية في ايران واضاف: ان تفاصيل تقرير المدير العام للوكالة مظهر قوي للمستوى غير المسبوق من الشفافية في البرنامج والانشطة النووية الايرانية والتي مازالت مستمرة.

كما اشار غائبي الى مفاوضات احياء الاتفاق النووي قائلا: ان هذه المفاوضات وفرت فرصة فريدة لاطراف الاتفاق النووي والولايات المتحدة لتثبت نواياها الحقيقية للعودة الى التنفيذ الكامل لالتزاماتها عن طريق الغاء جميع اجراءات الحظر اللاانسانية وغير القانونية باسلوب مؤثر وقابل للتحقق.
رقم : 998310
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي: السعودي استنجد بالاحتلال الإسرائيلي للتصدي لصواريخنا
السيد الحوثي: السعودي استنجد بالاحتلال الإسرائيلي للتصدي لصواريخنا
13 قتيل وعشرات الجرحى جراء اصطدام قطار بحفارة آلية في إيران
13 قتيل وعشرات الجرحى جراء اصطدام قطار بحفارة آلية في إيران
8 حزيران 2022
لعبة غربية مناهضة لإيران في مجلس المحافظين
لعبة غربية مناهضة لإيران في مجلس المحافظين
8 حزيران 2022
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن.. بارقة أمل في انهاء الحرب
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن.. بارقة أمل في انهاء الحرب
8 حزيران 2022
الكيان الصهيوني يحاول إلغاء الهوية الفلسطينية
الكيان الصهيوني يحاول إلغاء الهوية الفلسطينية
8 حزيران 2022
"السينما" أداة للتستر على جرائم السعوديين... هل يستطيع ابن سلمان تحسين صورته؟
"السينما" أداة للتستر على جرائم السعوديين... هل يستطيع ابن سلمان تحسين صورته؟
8 حزيران 2022
هل تغيرت النظرة الروسية لسياسات ‘‘تل أبيب‘‘ في سوريا؟
هل تغيرت النظرة الروسية لسياسات ‘‘تل أبيب‘‘ في سوريا؟
8 حزيران 2022
عندما يعترف الصهاينة بانتهاء عهدهم
عندما يعترف الصهاينة بانتهاء عهدهم
7 حزيران 2022
إجماع لبناني بضرورة التصدي للعدوان الصهيوني على مياه البلاد
إجماع لبناني بضرورة التصدي للعدوان الصهيوني على مياه البلاد
7 حزيران 2022
جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر إلى الواجهة.. هل ينجح ماكرون "بمصالحة الذاكرة"؟
جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر إلى الواجهة.. هل ينجح ماكرون "بمصالحة الذاكرة"؟
7 حزيران 2022
مستشار قائد الثورة: قادرون على اعتراض 500 هدف جوي معادٍ بالتزامن معا
مستشار قائد الثورة: قادرون على اعتراض 500 هدف جوي معادٍ بالتزامن معا
7 حزيران 2022
رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لقانون "قفزة الانتاج المعرفي"
رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لقانون "قفزة الانتاج المعرفي"
7 حزيران 2022
قائد الثورة يعزي بوفاة حجة الاسلام محمود دعائي
قائد الثورة يعزي بوفاة حجة الاسلام محمود دعائي
6 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لعبة غربية مناهضة لإيران في مجلس المحافظين
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن.. بارقة أمل في انهاء الحرب
الكيان الصهيوني يحاول إلغاء الهوية الفلسطينية
"السينما" أداة للتستر على جرائم السعوديين... هل يستطيع ابن سلمان تحسين صورته؟