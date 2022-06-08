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الأربعاء 8 حزيران 2022 ساعة 18:34

لبنان ينتظر موافقة دولية لتنفيذ اتفاقيات تزويده بالكهرباء عبر سوريا

لبنان ينتظر موافقة دولية لتنفيذ اتفاقيات تزويده بالكهرباء عبر سوريا
وأوضح الوزير اللبناني خلال مشاركته في أعمال مؤتمر "حوار الطاقة المستقبلي"، أن "الخط الذي نعمل عليه وهو إمداد لبنان بالغاز المصري عبر الأردن وسوريا، وأيضا إمداده بالكهرباء عبر الأردن وسوريا".

ونوه فياض في تصريحات أدلى بها لصحيفة "المملكة" الأردنية على هامش المؤتمر، إلى أن بيروت تنتظر تمويلا من البنك الدولي، وتابع قائلا: "نحن بانتظار الموافقة النهائية من الإدارة الأمريكية على عدم وجود تداعيات سلبية من قانون قيصر على هذه الاتفاقيات".

وبين فياض أن بلاده أتمت كل الشروط التي وضعها البنك الدولي لتنفيذ وعوده بالتمويل، "نحن بانتظار تنفيذ وعده حتى ينعم اللبنانيون بكمية كهرباء"، خصوصا أنه في فصل الصيف، سيتزايد الطلب على الكهرباء بالتزامن مع زيادة السياح وزوار لبنان.

وشكر الوزير اللبناني الجانب الأردني وكل الأطراف التي عملت وساهمت في "إنهاء الاتفاقيات بالنسبة للكهرباء واليوم بالنسبة للغاز على وشك أن ننتهي من هذه الاتفاقيات".

وأشار فياض إلى أن بلاده تعمل على خط مواز وهو "أن نبحث مع الأفرقاء وأصدقاء لبنان لإمكانية مدنا بالفيول الغاز أويل في غياب الغاز أو الكهرباء"، مبينا أن بلاده تحتاج إلى الغاز "أويل" (السولار) لتشغيل محطات تقدم 10 ساعات من الكهرباء، مؤكدا أن هذا المؤتمر هو "فرصة" لمساعدة لبنان للحصول على المزيد من الكهرباء.

يذكر أن لبنان يشهد في الوقت الحالي أزمة كهرباء شديدة حيث تتخطى ساعات التقنين في البلاد 22 ساعة يوميا.
مصدر : وكالات
رقم : 998312
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