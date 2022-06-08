السيد الحوثي: السعودي استنجد بالاحتلال الإسرائيلي للتصدي لصواريخنا

وقال السيد الحوثي ان محافظة تعز عنوان للعز والصمود والوطنية الصادقة والتي كانت حاضرة في موقفها الكبير في التصدي للعدوان الذي استهدفها واستهدف كل الوطن.



وأضاف ان الجانب الرسمي معني بخدمة المجتمع في محافظة تعز بكل الإمكانات المتاحة والتعاون مع المبادرات الاجتماعية. مشيرا الى ان من يحاصر تعز وكل محافظات اليمن هو تحالف العدوان، ولسنا من نحاصِر بل نحن المحاصَرون.



وأكد السيد الحوثي استعداد صنعاء لفتح طرقات لخدمة المواطنين والجهوزية لذلك بشكل مبادرة ولو لم يكن هناك اتفاق مع الطرف الآخر. مشيرا الى انه نعي جيدا أن ما نقدمه من تضحيات هو شيء يسير مقابل ما يمكن أن ندفعه من خسائر لو قبلنا بالذلة والاحتلال.



السيد الحوثي أضاف ان اليمنيين لن يورثوا لأجيالهم الخضوع للاحتلال الخارجي والوصاية الأجنبية وان العدوان يهدف إلى طمأنة الجانب الإسرائيلي من أي دور يمكن أن يقوم به اليمن. مؤكدا ان من يقود لواء التطبيع والعمالة والشراكة والتحالف مع "إسرائيل" هو الذي ينفذ العدوان على بلدنا.



وشدد السيد الحوثي على انه ليس هناك أحد في هذه الدنيا بمستوى أن يصادر على شعب اليمن حريته واستقلاله وكرامته. كما شدد على ضرورة دحر الأعداء وإستعادة كل اليمن.



السيد الحوثي أضاف ان السعودي استنجد بكل العالم للحصول على أي منظومات تسقط صواريخنا حتى وصل بهم الحال لتسولها من العدو الإسرائيلي. مؤكدا ان القوات اليمنية تمتلك اليوم صواريخ تصل إلى مديات بعيدة وبدقة عالية والتقنيات الأمريكية الحديثة فشلت في التصدي لها.



وأضاف ان قطاع الصناعات العسكرية سيكون إن شاء الله من أحسن القطاعات الصناعية على المستوى الإقليمي، مشيرا الى ان أولويتنا في هذه المرحلة هي التصدي للعدوان، فالتهديد العسكري مستمر والأعداء يعدون العدة للتصعيد في المرحلة القادمة.