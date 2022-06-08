الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 8 حزيران 2022 ساعة 18:42

إيران سترد بالمثل وبحزم في حالة صدور قرار من مجلس حكام الوكالة

إيران سترد بالمثل وبحزم في حالة صدور قرار من مجلس حكام الوكالة
وعلى هامش الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران اليوم الأربعاء، قال غايبي إن تقرير المدير العام للوكالة حول برنامج إيران النووي غير متوازن وأن بعض الدول باتت تستغله ذريعة لاتخاذ إجراءات ضد إيران.

وقال إن "التقرير السياسي للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية استُخدم كذريعة للولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية لتقديم قرار معاد لإيران وبأهداف سياسية".

وشدد رئيس ممثيلة إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، على أن موقف إيران أصبح واضحاً وشفافاً في حال صدور قرار من مجلس الحكام، وأن هذا القرار غير بناء وهدام.

وقال غايبي إنه إذا أصرت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث على القرار، فإن إيران سترد بالمثل وبحزم على إجراءهم غير البناء.

وأعرب رئيس وفد إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا عن أمله في انسحاب هؤلاء خلال الفترة القصيرة المتبقية التي أتاحتها المفاوضات الدبلوماسية.

كما ذكر رئيس ممثيلة إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا أن جذور المشكلة تكمن في الانسحاب غير الشرعي للولايات المتحدة من الاتفاق النووي، مشددا على أن إيران اتخذت إجراءات تعويضية بناءً على حقوقها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي NPT والمواد 26 و 36 من الاتفاق النووي.

وشدد غايبي على أن الحظر الأميركي ضد إيران ينتهك القانون الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، كما أن له تداعيات إنسانية على الشعب الإيراني.

وأشار غايبي إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية شاركت بشكل بناء في المفاوضات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي، وأن عدم امتثال الجانب الأميركي قد أدى إلى ألا تصل المفاوضات إلى نتيجة.

وخلص رئيس الوفد الإيراني الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا إنه إذا وافق الأميركيون على تنفيذ التزاماتهم بطريقة يمكن التحقق لإيران منها ووثقت بها إيران، فإن الجمهورية الإسلامية ستكون مستعدة للعودة إلى التزاماتها مع الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي.
رقم : 998317
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي: السعودي استنجد بالاحتلال الإسرائيلي للتصدي لصواريخنا
السيد الحوثي: السعودي استنجد بالاحتلال الإسرائيلي للتصدي لصواريخنا
13 قتيل وعشرات الجرحى جراء اصطدام قطار بحفارة آلية في إيران
13 قتيل وعشرات الجرحى جراء اصطدام قطار بحفارة آلية في إيران
8 حزيران 2022
لعبة غربية مناهضة لإيران في مجلس المحافظين
لعبة غربية مناهضة لإيران في مجلس المحافظين
8 حزيران 2022
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن.. بارقة أمل في انهاء الحرب
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن.. بارقة أمل في انهاء الحرب
8 حزيران 2022
الكيان الصهيوني يحاول إلغاء الهوية الفلسطينية
الكيان الصهيوني يحاول إلغاء الهوية الفلسطينية
8 حزيران 2022
"السينما" أداة للتستر على جرائم السعوديين... هل يستطيع ابن سلمان تحسين صورته؟
"السينما" أداة للتستر على جرائم السعوديين... هل يستطيع ابن سلمان تحسين صورته؟
8 حزيران 2022
هل تغيرت النظرة الروسية لسياسات ‘‘تل أبيب‘‘ في سوريا؟
هل تغيرت النظرة الروسية لسياسات ‘‘تل أبيب‘‘ في سوريا؟
8 حزيران 2022
عندما يعترف الصهاينة بانتهاء عهدهم
عندما يعترف الصهاينة بانتهاء عهدهم
7 حزيران 2022
إجماع لبناني بضرورة التصدي للعدوان الصهيوني على مياه البلاد
إجماع لبناني بضرورة التصدي للعدوان الصهيوني على مياه البلاد
7 حزيران 2022
جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر إلى الواجهة.. هل ينجح ماكرون "بمصالحة الذاكرة"؟
جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر إلى الواجهة.. هل ينجح ماكرون "بمصالحة الذاكرة"؟
7 حزيران 2022
مستشار قائد الثورة: قادرون على اعتراض 500 هدف جوي معادٍ بالتزامن معا
مستشار قائد الثورة: قادرون على اعتراض 500 هدف جوي معادٍ بالتزامن معا
7 حزيران 2022
رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لقانون "قفزة الانتاج المعرفي"
رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لقانون "قفزة الانتاج المعرفي"
7 حزيران 2022
قائد الثورة يعزي بوفاة حجة الاسلام محمود دعائي
قائد الثورة يعزي بوفاة حجة الاسلام محمود دعائي
6 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لعبة غربية مناهضة لإيران في مجلس المحافظين
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن.. بارقة أمل في انهاء الحرب
الكيان الصهيوني يحاول إلغاء الهوية الفلسطينية
"السينما" أداة للتستر على جرائم السعوديين... هل يستطيع ابن سلمان تحسين صورته؟