العراق.. هل سيتم تمرير قانون الأمن الغذائي؟

وقالت عضو اللجنة نرمين معروف إن "تحفظ بعض النواب على الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية يتعلق بنقطتين"، مبينة ان "النقطة الاولى هي بشأن حجم المبالغ المخصصة لبعض البنود والتي تعتبر كبيرة، حيث أن مقترح القانون تصل مبالغه المخصصة قرابة ربع الموازنة العامة".



واضافت ان "النقطة الثانية بشأن الجهة التي تنفذ القانون وهي حكومة تصريف الأعمال، حيث يرى البعض اعطاء هذه المبالغ الكبيرة هدرا للمال العام او تكون امام فتح أبواب جديدة للفساد"، مشيرة الى ان "السقف المالي للقانون هو ان لا يتجاوز مبلغ الـ25 ترليون دينار".



وأعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، حسن الكعبي، في وقت سابق، تصويت لجنته على مجمل بنود مشروع قانون الأمن الغذائي وإرساله إلى رئاسة مجلس النواب، فيما قررت الرئاسة تحديد يوم غد الاربعاء موعدا لعقد جلسة التصويت على القانون.



من جانبه أعرب زعيم ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي، عن استغرابه من الاصرار علـى تشريع قانون الدعم الطارىء للأمن الغذائي والتنمية، مؤكدا أنه مخالفة صريحة للدستور ويمثل سابقة خطيرة.



وقال المالكي، في تغريدة: "لماذا الاصرار علـى تشريع قانـون الدعـم الطـارىء للأمـن الغذائي والتنمية؟ الـذي فيـه مخالفـة صريحـة للدستور وقـرار المحكمـة الاتحاديـة ويمثـل سـابقة خطيرة".



وأكد، أن "الحكومـة امامها فرص مـاليـة مـن الوفـرة المتراكمـة تكفي لتعيين الخريجين والمحاضرين المجانييّن، وشراء الحنطة والمحاصيل الزراعيـة مـن الفـلاح، وزيادة حصـة الفقـراء مـن الرعايـة الاجتماعيـة، وتغطية نفقـات الكهربـاء وغيرها".



وحذر، أنه "مـن الخطـأ ان يرتكب مجلـس النـواب هـذه المخالفـة، علما ان القانـون لـه بدائـل قانونيـة تحتـرم قـرار المحكمة الاتحادية. هـل تـريـد بـعـض القـوى تسجيل انجـاز ولـو كان مخالفـا للدستور؟".



من جهته أعرب الأمين العام لمنظمة بدر ورئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري، عن رفضه لمحاولات بعض القوى السياسية تمرير قانون الأمن الغذائي في البرلمان، مؤكدا على أهمية الالتزام بالدستور.



وأكد العامري خلال ندوة حوارية في الديوان السياسي لمنظمة بدر، أن المحكمة الاتحادية أجازت تقديم مقترحات قوانين داخل مجلس النواب على ان لا تكون هناك تبعات مالية.



ورأى الامين العام لمنظمة البدر أن تمرير قانون الأمن الغذائي يمثل مخالفة دستورية، مشددا على ضرورة عدم مخالفة الدستور وأهمية الالتزام به لأنه المخرج لجميع العقبات.



يذكر أن مجلس النواب العراقي، حدد يوم غد الاربعاء موعداً للتصويت على مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.



بدوره اكد الامين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي اليوم الاربعاء، ان التصويت على قانون الأمن الغذائي يجب أن لا يخالف قرار المحكمة الاتحادية الخاص بصلاحيات حكومة تصريف الأمور اليومية.



وقال الشيخ الخزعلي خلال تغريدة له ان اقتصار الوفرة المالية من زيادة أسعار النفط من حقول الوسط والجنوب على المحافظات غير المنتظمة بمنطقة كردستان، مشددا على تضمين حقوق المحاضرين المجانيين والمتعاقدين والمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي.



وفي سياق متصل أعلنت كتلة الفتح النيابية العراقية، اليوم الأربعاء، أن الإطار التنسيقي سيصوِّت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.



وقال رئيس الكتلة عباس الزاملي إن "الإطار التنسيقي بحوارات دائمة مع الكتل السياسية لتنضيج قانون الأمن الغذائي"، مبيناً، أن "الاجتماعات مستمرة داخل اللجنة المالية مع قيادات الإطار التنسيقي وتم التوصل الى صيغة نهائية للقانون".



وأضاف، أن "الإطار التنسيقي سوف يصوت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية خلال جلسة اليوم"، مشيراً الى أن "القانون له اهمية في دعم الفلاحين والبطاقة التموينية وشراء الغاز، وموضوع المحاضرين المجانيين، اضافة الى تنمية الاقاليم للمحافظات التي تصل الى 8 ترليون دينار للاسراع في تقديم الخدمة للمحافظات".



