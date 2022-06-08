أردوغان: لا يمكنني ترك 'الناتو' يتوسع في الظروف الحالية

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، علق أردوغان على عضوية السويد وفنلندا في "الناتو"، قائلا: "الحلف منظمة أمنية وليست منظمة داعمة للإرهاب"، مشيرا إلى "أننا مررنا بتجربة مريرة مع فرنسا واليونان ولا نريد تكرارها مع السويد وفنلندا".



وأضاف: "طالما تبث مقابلة الزعماء الإرهابيين على التلفزيون الحكومي السويدي، فإنه لا يمكننا القول لهم تفضلوا ادخلوا إلى الناتو، ونفس الأمر ينطبق على فنلندا".



وفي سياق أخر، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض بلاده لأي عقوبات أحادية ضد فنزويلا، مؤكدا استعداد أنقرة لتعزيز التعاون مع كاراكاس خلال زيارة الرئيس نيكولاس مادورو إلى تركيا.



وقال : "لدينا أفكار مشتركة متشابهة ونعارض فرض العقوبات أحادية الجانب ضد فنزويلا".



وأشار أردوغان إلى أنه "سوف يتم رد الزيارة في تموز/يوليو"، مؤكدا السعي نحو رفع الاستثمارات المشتركة بين البلدين إلى 3 مليارات دولار في فترة وجيزة.



من جانبه وجه الرئيس الفنزويلي مادورو، دعوة للمستثمرين الأتراك إلى العمل في بلاده في مجالات مثل السياحة والغاز والذهب والتعدين، قائلا: "حان الوقت لمجيء المستثمرين الأتراك ولدينا المناخ القانوني الممهد لكم".