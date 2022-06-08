الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 8 حزيران 2022 ساعة 20:12

أردوغان: لا يمكنني ترك 'الناتو' يتوسع في الظروف الحالية

أردوغان: لا يمكنني ترك
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، علق أردوغان على عضوية السويد وفنلندا في "الناتو"، قائلا: "الحلف منظمة أمنية وليست منظمة داعمة للإرهاب"، مشيرا إلى "أننا مررنا بتجربة مريرة مع فرنسا واليونان ولا نريد تكرارها مع السويد وفنلندا".

وأضاف: "طالما تبث مقابلة الزعماء الإرهابيين على التلفزيون الحكومي السويدي، فإنه لا يمكننا القول لهم تفضلوا ادخلوا إلى الناتو، ونفس الأمر ينطبق على فنلندا".

وفي سياق أخر، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض بلاده لأي عقوبات أحادية ضد فنزويلا، مؤكدا استعداد أنقرة لتعزيز التعاون مع كاراكاس خلال زيارة الرئيس نيكولاس مادورو إلى تركيا.

وقال : "لدينا أفكار مشتركة متشابهة ونعارض فرض العقوبات أحادية الجانب ضد فنزويلا".

وأشار أردوغان إلى أنه "سوف يتم رد الزيارة في تموز/يوليو"، مؤكدا السعي نحو رفع الاستثمارات المشتركة بين البلدين إلى 3 مليارات دولار في فترة وجيزة.

من جانبه وجه الرئيس الفنزويلي مادورو، دعوة للمستثمرين الأتراك إلى العمل في بلاده في مجالات مثل السياحة والغاز والذهب والتعدين، قائلا: "حان الوقت لمجيء المستثمرين الأتراك ولدينا المناخ القانوني الممهد لكم".
مصدر : وكالات
رقم : 998340
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي: السعودي استنجد بالاحتلال الإسرائيلي للتصدي لصواريخنا
السيد الحوثي: السعودي استنجد بالاحتلال الإسرائيلي للتصدي لصواريخنا
13 قتيل وعشرات الجرحى جراء اصطدام قطار بحفارة آلية في إيران
13 قتيل وعشرات الجرحى جراء اصطدام قطار بحفارة آلية في إيران
8 حزيران 2022
لعبة غربية مناهضة لإيران في مجلس المحافظين
لعبة غربية مناهضة لإيران في مجلس المحافظين
8 حزيران 2022
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن.. بارقة أمل في انهاء الحرب
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن.. بارقة أمل في انهاء الحرب
8 حزيران 2022
الكيان الصهيوني يحاول إلغاء الهوية الفلسطينية
الكيان الصهيوني يحاول إلغاء الهوية الفلسطينية
8 حزيران 2022
"السينما" أداة للتستر على جرائم السعوديين... هل يستطيع ابن سلمان تحسين صورته؟
"السينما" أداة للتستر على جرائم السعوديين... هل يستطيع ابن سلمان تحسين صورته؟
8 حزيران 2022
هل تغيرت النظرة الروسية لسياسات ‘‘تل أبيب‘‘ في سوريا؟
هل تغيرت النظرة الروسية لسياسات ‘‘تل أبيب‘‘ في سوريا؟
8 حزيران 2022
عندما يعترف الصهاينة بانتهاء عهدهم
عندما يعترف الصهاينة بانتهاء عهدهم
7 حزيران 2022
إجماع لبناني بضرورة التصدي للعدوان الصهيوني على مياه البلاد
إجماع لبناني بضرورة التصدي للعدوان الصهيوني على مياه البلاد
7 حزيران 2022
جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر إلى الواجهة.. هل ينجح ماكرون "بمصالحة الذاكرة"؟
جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر إلى الواجهة.. هل ينجح ماكرون "بمصالحة الذاكرة"؟
7 حزيران 2022
مستشار قائد الثورة: قادرون على اعتراض 500 هدف جوي معادٍ بالتزامن معا
مستشار قائد الثورة: قادرون على اعتراض 500 هدف جوي معادٍ بالتزامن معا
7 حزيران 2022
رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لقانون "قفزة الانتاج المعرفي"
رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لقانون "قفزة الانتاج المعرفي"
7 حزيران 2022
قائد الثورة يعزي بوفاة حجة الاسلام محمود دعائي
قائد الثورة يعزي بوفاة حجة الاسلام محمود دعائي
6 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لعبة غربية مناهضة لإيران في مجلس المحافظين
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن.. بارقة أمل في انهاء الحرب
الكيان الصهيوني يحاول إلغاء الهوية الفلسطينية
"السينما" أداة للتستر على جرائم السعوديين... هل يستطيع ابن سلمان تحسين صورته؟