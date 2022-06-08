المغرب يدعو لتحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى قطب استراتيجي

جاء ذلك خلال "الاجتماع الوزاري الأول لدول إفريقيا الأطلسية"، في العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 21 بلدا بالقارة.



وأفاد بوريطة، بضرورة "هيكلة الفضاء الإفريقي الأطلسي، والعمل على تحويله إلى قطب استراتيجي واقتصادي".



وأضاف أن "هذا الاجتماع سيناقش عدد من المواضيع المهمة، فضلا عن تأسيس 3 مجموعات موضوعاتية، تعنى بالحوار السياسي والأمن، والثانية حول الاقتصاد الأزرق والربط البحري والطاقة، والثالثة تتعلق بالتنمية المستدامة والبيئة”.



ولفت بوريطة، إلى أن “مبادرة الدول الأطلسية لا تهدف منافسة منظمات إقليمية أخرى أو منظمات إفريقية أطلسية”.



واعتبر أن بلاده تسعى بمعية شركائها في “تمكين إفريقيا من تقوية الفضاء الأطلسي، واعتماد مواقف مشتركة”.



وأوضح بوريطة، أن المبادرة تهدف إلى “تحقيق الارتباط مع بلدان الضفة الأخرى الجنوبية للمحيط الأطلسي وأمريكا اللاتينية، وذلك على المدى الطويل”.



والأربعاء، قالت الخارجية المغربية في بيان، إن “الاجتماع سيشكل مناسبة لاعتماد رؤية إفريقية مشتركة (..) والنهوض بهوية أطلسية إفريقية والدفاع بصوت واحد عن المصالح الاستراتيجية للقارة”.