بيسكوف: يجب تغيير العقوبات المفروضة على موسكو لتزويد الغرب بالحبوب الروسية

وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال ما إذا كانت هناك مفاوضات حول الحبوب مع دول أخرى بخلاف تركيا، وما إذا كان يجري بحث تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو في هذا الصدد: "أنتم تعرفون تصريحات الرئيس بوتين التي قال فيها إنه من أجل تزويد الأسواق العالمية بالحبوب الروسية، فإن هناك حاجة لتغيير العقوبات ذات الصلة، العقوبات المباشرة وغير المباشرة، المتعلقة بالتأمين على السفن، وعدم إمكانية دخول سفن نقل الحبوب إلى الموانئ الغربية. كل هذا يعقد العملية... لا توجد محادثات حول هذا الشأن".



وأضاف بأن هذه القضية يتم التعامل معها من قبل التجار الذين "اصطدموا بجدار من القيود".



وردا على سؤال لتوضيح ما إذا كانت روسيا تتفاوض مع آخرين غير تركيا، أجاب بيسكوف بأنه "تجري مناقشة الموضوع الأوكراني" مع أنقرة، بينما يعمل التجار في مناطق أخرى".



وصرحت الأمم المتحدة مرارا، قبل ذلك، بوجود تهديد لأزمة غذاء بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بمعارضة توريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، فيما رفضت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات.



وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لا توجد مشاكل فيما يتعلق بتصدير الحبوب من أوكرانيا، وإن روسيا لا تتدخل في ذلك، مضيفاً بأنه إذا أزالت أوكرانيا الألغام من الموانئ، فستتمكن السفن المحملة بالحبوب من المغادرة دون أي مشاكل.