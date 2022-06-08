بالوثيقة.. الصدر يصدر بياناً بعد إقرار قانون الدعم الطارئ

اسلام تايمز (العراق) - أصدر زعيم التيار الصدري في العراق، السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، بياناً بعد إقرار قانون الدعم الطارئ في البرلمان العراقي ويعدّه "انتصاراً آخر لفسطاط الإصلاح".