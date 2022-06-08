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الأربعاء 8 حزيران 2022 ساعة 22:06
بالوثيقة.. الصدر يصدر بياناً بعد إقرار قانون الدعم الطارئ
مصدر :
وكالات
رقم :
998364
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