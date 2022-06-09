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الخميس 9 حزيران 2022 ساعة 08:06

قالیباف: تعزيز الصداقة مع الدول الافريقية استراتيجية اساسية للجمهورية الاسلامية

قالیباف: تعزيز الصداقة مع الدول الافريقية استراتيجية اساسية للجمهورية الاسلامية
وخلال استقباله الاربعاء وزير الدولة للشؤون الخارجية النيجيري زیبرو دادا والوفد المرافق له قال قاليباف: ان الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي يعتبران اولويتهما في السياسة الخارجية تعزيز العلاقات مع الدول الجارة والاسلامية وان العلاقات مع افريقيا تعد ضمن القضايا الاساسية في الجمهورية الاسلامية.

واضاف: رغم اننا نعاني من صعوبات كثيرة بسبب الحظر الاميركي الاحادي والظالم لكننا نسعى بجد لاقامة علاقات طيبة مع الدول الاسلامية وايجاد علاقات سياسية واقتصادية وثقافية عميقة ولاشك ان نيجيريا بصفتها دولة ذات تعداد سكاني كبير ودولة مهمة خاصة في منطقة غرب افريقيا فانها تحظى باهتمام الجمهورية الاسلامية.

واشار الى الطاقات الكبيرة التي تحظى بها ايران في مختلف المجالات العلمية والفنية والهندسية والبنوية وصناعة النفط والغاز والتعدين والمجالات المعرفية والصحة والعلاج والتعليم الطبي، معربا عن الامل بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

*وزير الدولة النيجيري

من جانبه قال وزير الدولة النيجيري للشؤون الخارجية زیبرو دادا: انني اعتقد بان هنالك الكثير من المشتركات الثقافية بين البلدين لذا فانه اعتمادا على هذه المشتركات يمكن تطوير العلاقات الاقتصادية بينهما.

واشار الى ان نيجيريا تمتلك الاقتصاد الاكبر في القارة الافريقية والاكثر نفوسا وقال: رغم وجود الكثير من الفرص بين ايران ونيجيريا من النواحي الاقتصادية والتجارية الا ان الاستفادة من هذه الطاقات بحاجة الى بناء الثقة المشتركة وهو الهدف الاساس من هذه الزيارة.

واكد بانه سيبذل اقصى جهوده لتعزيز العلاقات بين برلماني البلدين وقال: حتى لو بقي الحظر فانه يجب بذل المساعي للحفاظ على العلاقات بين البلدين.
رقم : 998417
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