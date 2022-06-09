أحدث العناوين :
استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل بطائرة مسيرة
الجيش السوري يرسل تعزيزات عسكرية إلى ريف حلب
الخارجية الإيرانية ترد على القرار المعادي لإيران
تحطم طائرة عسكرية أمريكية بولاية كاليفورنيا
مزاعم "إسرائيلية" بوجود محادثات دبلوماسية مع تونس
اختطاف مسؤول الإمداد العسكري في ميليشيا الإمارات بمحافظة أبين
عضو بالإطار التنسيقي يكشف سبب التصويت على الأمن الغذائي
البيت الأبيض يهدد بالرد على تجارب كوريا الشمالية النووية المقبلة
تخت روانجي: مواجهة ازمة الغبار في غرب آسيا تتطلب نهجا شاملا
سعود القحطاني واجهة لترويج التطبيع.. هل تنجح السعودية في فرض خيانتها؟
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
9 June 2022
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
أمریکا
0
الخميس 9 حزيران 2022 ساعة 08:13
البيت الأبيض يهدد بالرد على تجارب كوريا الشمالية النووية المقبلة
وقال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "نراقب عن كثب احتمال إجراء تجربة نووية. وسنرد عليها بشكل حاسم".
وحاولت الولايات المتحدة تشديد العقوبات على كوريا الشمالية عن طريق مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، لكن روسيا والصين حالت دون تمرير مشروع القرار.
مصدر :
وكالات
رقم :
998422
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
سعود القحطاني واجهة لترويج التطبيع.. هل تنجح السعودية في فرض خيانتها؟
لجوء الغرب إلی تكتيك "الهروب إلى الأمام" في مجلس المحافظين... ما هي الكواليس؟
9 حزيران 2022
'القرارت الدولية' المعادية لإيران.. ودور 'إسرائيل' الذي بات علنياً
9 حزيران 2022
طهران تقدّم مقترحات جديدة.. وتؤكد: مطامع واشنطن أوقفت المفاوضات النووية
9 حزيران 2022
السيد الحوثي: السعودي استنجد بالاحتلال الإسرائيلي للتصدي لصواريخنا
8 حزيران 2022
13 قتيل وعشرات الجرحى جراء اصطدام قطار بحفارة آلية في إيران
8 حزيران 2022
لعبة غربية مناهضة لإيران في مجلس المحافظين
8 حزيران 2022
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن.. بارقة أمل في انهاء الحرب
8 حزيران 2022
الكيان الصهيوني يحاول إلغاء الهوية الفلسطينية
8 حزيران 2022
"السينما" أداة للتستر على جرائم السعوديين... هل يستطيع ابن سلمان تحسين صورته؟
8 حزيران 2022
هل تغيرت النظرة الروسية لسياسات ‘‘تل أبيب‘‘ في سوريا؟
8 حزيران 2022
عندما يعترف الصهاينة بانتهاء عهدهم
7 حزيران 2022
إجماع لبناني بضرورة التصدي للعدوان الصهيوني على مياه البلاد
7 حزيران 2022
أحدث العناوين
استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل بطائرة مسيرة
الجيش السوري يرسل تعزيزات عسكرية إلى ريف حلب
الخارجية الإيرانية ترد على القرار المعادي لإيران
تحطم طائرة عسكرية أمريكية بولاية كاليفورنيا
مزاعم "إسرائيلية" بوجود محادثات دبلوماسية مع تونس
اختطاف مسؤول الإمداد العسكري في ميليشيا الإمارات بمحافظة أبين
عضو بالإطار التنسيقي يكشف سبب التصويت على الأمن الغذائي
البيت الأبيض يهدد بالرد على تجارب كوريا الشمالية النووية المقبلة
تخت روانجي: مواجهة ازمة الغبار في غرب آسيا تتطلب نهجا شاملا
سعود القحطاني واجهة لترويج التطبيع.. هل تنجح السعودية في فرض خيانتها؟
لجوء الغرب إلی تكتيك "الهروب إلى الأمام" في مجلس المحافظين... ما هي الكواليس؟
خطيب زادة: متبنو القرار ضد ايران مسؤولون عن التبعات اللاحقة
قالیباف: تعزيز الصداقة مع الدول الافريقية استراتيجية اساسية للجمهورية الاسلامية
'القرارت الدولية' المعادية لإيران.. ودور 'إسرائيل' الذي بات علنياً
طهران تقدّم مقترحات جديدة.. وتؤكد: مطامع واشنطن أوقفت المفاوضات النووية
بالوثيقة.. الصدر يصدر بياناً بعد إقرار قانون الدعم الطارئ
الخارجية الأمريكية: لانرى إمكانية لحل الصراع بأوكرانيا في المستقبل القريب
الجزائر تعلق معاهدة تعاون مع إسبانيا
بيسكوف: يجب تغيير العقوبات المفروضة على موسكو لتزويد الغرب بالحبوب الروسية
المغرب يدعو لتحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى قطب استراتيجي
الأكثر قراءة
114 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال يوم واحد
3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال بأقل من 24 ساعة
اقبال العشرات على مراكز التسوية في دمشق وبقية المحافظات
عاصفة ترابية جديدة تدخل الانبار غربي العراق
ماكرون: فرنسا ستؤدي دور الوساطة لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني
بوريل: إمكانية إحياء الاتفاق النووي الإيراني تتضاءل
مسيرة حاشدة لإحياء الذكرى السنوية للصرخة في مأرب
طهران تنتقد صمت مجلس الأمن وتقاعسه ازاء الجرائم الصهيونية
القوات السورية تتصدى لهجوم إرهابي بريف درعا
توقيع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين إيران والنرويج
رئيسي: أولوية طهران هي تفعيل سياسة الجوار
الدفاع الروسية: كييف تقوم بتفجير خزانات كيميائية لتعيق تقدم قواتنا
بوتين: دمرنا عشرات الأسلحة الأميركية المقدمة لأوكرانيا
صحيفة بريطانية: الرياض ستزيد إنتاج النفط إذا خفضت موسكو
روسيا: تدمير 39 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية
المشاط: التعاطي الإيجابي مع طلب تمديد الهدنة مراعاة لتخفيف معاناة المواطنين
هيئة علماء بيروت: يجب تمسك بنهج الامام في نصرة المستضعفين
قائد الثورة الاسلامية: الامام الخميني(ره) كان روح الجمهورية الاسلامية
أوجي: عودة النفط الإيراني للسوق ستساعد في استقرار الأسواق العالمية
الإتحاد الأوروبي يصادق على الحزمة السادسة من الحظر ضد روسيا
الأخبار الساخنة
بعد عودة المظاهرات الاحتجاجية ..ما السيناريوهات المحتملة في تونس؟
إخترنا لکم
سعود القحطاني واجهة لترويج التطبيع.. هل تنجح السعودية في فرض خيانتها؟
لجوء الغرب إلی تكتيك "الهروب إلى الأمام" في مجلس المحافظين... ما هي الكواليس؟
'القرارت الدولية' المعادية لإيران.. ودور 'إسرائيل' الذي بات علنياً
لعبة غربية مناهضة لإيران في مجلس المحافظين