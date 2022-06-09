البيت الأبيض يهدد بالرد على تجارب كوريا الشمالية النووية المقبلة

وقال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "نراقب عن كثب احتمال إجراء تجربة نووية. وسنرد عليها بشكل حاسم".



وحاولت الولايات المتحدة تشديد العقوبات على كوريا الشمالية عن طريق مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، لكن روسيا والصين حالت دون تمرير مشروع القرار.