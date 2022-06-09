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الخميس 9 حزيران 2022 ساعة 08:32

الخارجية الإيرانية ترد على القرار المعادي لإيران

الخارجية الإيرانية ترد على القرار المعادي لإيران
وجاء في البيان: "إن جمهورية إيران الإسلامية تدين تبني القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، باعتباره إجراءً سياسياً غير صحيح وغير بناء.

واستنادًا إلى بيان مشترك مؤرخ 5 آذار / مارس 2022 ، أظهرت جمهورية إيران الإسلامية حسن نيتها في التفاعل مع الوكالة من خلال توفير معلومات تقنية دقيقة ، وكان من المتوقع أن تتخذ الوكالة أيضا إجراءات بناءة وواقعية بنهج مستقل وحيادي ومهني. يبدو أن البعض قد نسى أن جميع الإصدارات السابقة، قد أغلقها مجلس الإدارة مرة واحدة وإلى الأبد في 15 ديسمبر 2015.

لطالما كان لجمهورية إيران الإسلامية تعاون بناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدى السنوات الماضية ، والحقيقة أن جزءًا كبيرًا من عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المستوى العالمي يتم إجراؤها في إيران ، مما يؤكد أن لدى بلادنا حاليًا واحدة من أكثر برامج النووية سلمية بين الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إن اتخاذ هذا القرار ، الذي يستند إلى تقرير متسرع وغير متوازن للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ويستند إلى معلومات كاذبة وملفقة عن الكيان الصهيوني ، لن يؤدي إلا إلى إضعاف عملية التعاون والتفاعل بين جمهورية إيران الإسلامية و الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

"كما ذُكر سابقًا ، اتخذت جمهورية إيران الإسلامية ، في ضوء النهج غير البناء للوكالة واعتماد القرار ، خطوات عملية متبادلة ، بما في ذلك تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة وإيقاف تشغيل الكاميرات الإضافية".
رقم : 998427
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