رئيسي: الهدف من زیارة محافظات البلاد هو خدمة الشعب الایراني

وقال السيد إبراهيم رئيسي للصحافيين لدى وصوله إلى محافظة جهار محال و بختیاري في مطار شهركرد الدولي اليوم الخميس: أن المحافظة تتمتع بامكانيات عالية منها الطبيعة البكر والاراضي الصالحة للزارعة وتربية المواشي ووالقوى العاملة المتعلمة الفعالة ما يستدعي الاهتمام به



وقال رئيس الجمهورية : سنزيل الفقر والحرمان من المحافظة بمساعدة الشعب والمسؤولين.



وسيتناول السيد إرئيسي والوفد المرافق له في هذه الزیارة وخلال الاجتماع مع شرائح مختلفة من اهالي االمحافظة احتياجاتهم ومشاكلهم.



ويتضمن جدول أعمال زيارته الى المحافظة تفقد عدد من المشاريع الإقتصادية والتنموية، و تخصيص الأموال اللازمة لاكمال وتدشين هذه المشاریع.



یذکر أنه وصل رئيس الجمهورية اليوم الخميس الى محافظة جهار محال وبختياري في جنوب غرب ايران في اطار زياراته لمختلف الحافظات الايرانية.