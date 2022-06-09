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الخميس 9 حزيران 2022 ساعة 12:44

اصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين ومواجهات في شمال الخليل

اصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين ومواجهات في شمال الخليل
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال مدعومة بجرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من كافة الجهات، وداهمت عدة أحياء، ونشرت القناصة على أسطح العمارات، ما أدى الى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي في منطقة الكتف والساق، وجرى نقلهم الى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرى: عانين والطيبة ورمانة وزبوبا، المحاذية لجدار التوسع العنصري، وطاردت العمال ومنعتهم من التوجه للعمل داخل أراضي الــ48، كما نصبت عدة حواجز عسكرية متنقلة، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشها ودققت في هويات راكبيها.

من جهة اخرى، اندلعت مواجهات صباح اليوم الخميس (9-6) بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حلحول شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية للمركز الفلسطيني للاعلام، إن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة وسط بلدة حلحول، وأغلقت الشارع الرئيسي ومنعت حركة المواطنين، وداهمت أحد محلات الصرافة وأغلقته.

وعلى إثر ذلك اندلعت مواجهات بين القوات وشبان فلسطينيين، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين والمحلات التجارية، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.
مصدر : وكالات
رقم : 998479
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