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الخميس 9 حزيران 2022 ساعة 12:48

اليونان تلغي حكماً بشأن مصادرة أميركا للنفط الإيراني

اليونان تلغي حكماً بشأن مصادرة أميركا للنفط الإيراني
وافادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن محكمة يونانية ألغت، يوم الأربعاء، حكماً قضائياً سمح للولايات المتحدة بمصادرة جزء من شحنة نفط إيراني كانت على متن ناقلة ترفع علم إيران قبالة سواحل اليونان.

وذكرت رويترز أن الحادث أثار رد فعل غاضباً من طهران.. وقال مصدر قانوني، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن إيران طعنت أيضاً على قرار المحكمة الأصلي، مضيفا: قبلت المحكمة دعوى نقض الحكم. وسيكون من الصعب إلغاء حكم محكمة الاستئناف.

وقالت رويترز انه ليس من المعلوم بعد هل ستطعن حكومتا اليونان والولايات المتحدة على حكم محكمة الاستئناف اليونانية، الذي صدر في محكم الاستئناف بمنطقة "تشالكيس"، أم لا؟

الجدير بالذكر ان حكم الاستئناف بخصوص إلغاء حكم مصادرة شحنة النفط الايراني، لم يصبح علنيا بعد.

وبدأت القضية عندما احتجزت السلطات اليونانية في 15 نيسان/أبريل الماضي السفينة "لانا" الروسية، المعروفة سابقاً باسم "بيغاس"، التي ترفع العلم الإيراني وفقا لقوانين الملاحة الدولية، وعلى متنها طاقم روسي من 19 فرداً قرب ساحل جزيرة إيفيا جنوب البلاد، وحسب التقارير الواردة سلمت شحنتها الى ناقلة أميركية لنقله الى أميركا.

إثر ذلك، استدعت وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، القائم بالاعمال اليونان بطهران، وأبلغته الاحتجاج الشديد من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية على مصادرة النفط الايراني.

وبعد ان قامت السلطات اليونانية باحتجاز الناقلة الحاملة للنفط الايراني في مياهها الاقليمية، وإفراغ شحنتها بطلب من أميركا ونقلها الى ناقلة أخرى، اعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية يوم الجمعة 27 أيار/مايو 2022 في بيان لها: ان القوة البحرية للحرس الثوري قامت (يوم الجمعة) باحتجاز سفينتين يونانيتين في مياه الخليج الفارسي بسبب ارتكابهما لمخالفات قانونية. احداهما قرب عسلوية والاخرى قرب ميناء بندر لنجه قبال جزيرة "هندورابي" باسم Prudent Warrior و Delta Poseidon وتحملان العلم اليوناني.
مصدر : وكالات
رقم : 998483
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