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الخميس 9 حزيران 2022 ساعة 15:19

الرئيس السوري: سوريا ستقاوم أي غزو تركي لأراضيها

الرئيس السوري: سوريا ستقاوم أي غزو تركي لأراضيها
وقال الرئيس الأسد لقناة "روسيا اليوم"، إن "سوريا ستقاوم أي غزو تركي لأراضيها على الصعيدين الرسمي والشعبي.. مشيرا إلى أن الجيش السوري كبد نظيره التركي خسائر خلال المواجهة بينهما قبل عامين".

وفي سياق آخر، قال الرئيس السوري إن "روسيا تتعرض لحرب مستمرة لم تتوقف حتى قبل الشيوعية وقبل الحرب العالمية الأولى".

وأوضح الرئيس الأسد في المقابلة التي تبث كاملة عند الساعة الثامنة من مساء اليوم: "نستطيع أن ننظر لروسيا من زاويتين.. زاوية الحليف الذي إذا انتصر في معركة أو إذا أصبح موقعه السياسي على الساحة العالمية أقوى فهذا مربح لنا.. ومن زاوية أخرى قوة روسيا اليوم تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود ولو كانت استعادة جزئية.. وهذا التوازن الذي ننشده ينعكس بالدرجة الاولى على الدول الصغرى وسورية واحدة منها.. هذا بالحد الأدنى السبب من دون الدخول في التفاصيل القانونية الأخرى ولكن اتحدث بشكل استراتيجي الآن".
مصدر : وكالات
رقم : 998505
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