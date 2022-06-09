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الخميس 9 حزيران 2022 ساعة 16:45

سياري: لا حاجة للتواجد الاجنبي بالمنطقة بذريعة الحفاظ على الامن

سياري: لا حاجة للتواجد الاجنبي بالمنطقة بذريعة الحفاظ على الامن
جاء ذلك في تصريح ادلى به الادميرال سياري خلال استقباله في طهران اليوم الخميس وفد جامعة الدفاع الوطني الباكستانية برئاسة اللواء راحت نسيم احمد خان.

واكد الادميرال سياري الاهمية الجيوسياسية للبلدين ايران وباكستان وقال: هنالك نقاط اشتراك في التوجهات السياسية للبلدين من ضمنها التعاون المتبادل في اطار المنظمات الاقليمية واداء الدور في بحر عمان والمحيط الهندي ومسارات الملاحة البحرية والامن المستديم في مسار الصادرات والواردات، والتي بامكانها توسيع مجالات التعاون الثنائي.

واشار الى بعض مجالات التعاون المشترك بين القوات المسلحة الايرانية والباكستانية ومنها تنفيذ التمرينات العسكرية المشتركة في المجالات البرية والجوية والبحرية وتبادل الاساتذة والطلبة الجامعيين في مختلف القوات والتعاون التدريبي والتكنولوجي الدفاعي وابرام اتفاقية للتعاون في مختلف المجالات العلمية والبحثية والدراساتية والخدمات الاستشارية وقال: نحن نعتقد بان دول المنطقة خاصة الدول الجارة والتي لها اهداف مشتركة وتعاون وتحالفات مناسبة يمكنها توفير امن المنطقة بنفسها ولا حاجة الى تواجد الدول الاخرى بذريعة توفير الامن بالمنطقة.

من جانبه رحب رئيس وفد جامعة الدفاع الوطني الباكستانية بحديث الادميرال سياري حول ضرورة تنمية التعاون الثنائي والاقليمي بين ايران وباكستان وقال: لاشك ان هنالك الكثير من مجالات التعاون المشترك بين البلدين والتي يمكن التحرك على اساسها الى الامام وفضلا عن مجالات الدفاع والامن هنالك مجالات اخرى يمكن الارتقاء بمستوى التعاون فيها مثل الابحاث والاقتصاد والصناعة.

واشار اللواء راحت نسيم احمد خان الى تبادل الطلبة الجامعيين بين جامعات القوات المسلحة الايرانية والباكستانية الجاري حاليا وضرورة زيادة ذلك، موجها الدعوة للادميرال سياري لزيادة جامعة الدفاع الوطني الباكستانية.
رقم : 998517
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