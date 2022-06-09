الصفحة الرئيسية
0
الخميس 9 حزيران 2022 ساعة 17:09

إسلامي: 150 منتجًا وعملية نووية إيرانية یتمتع بالمواصفات الوطنیة

إسلامي: 150 منتجًا وعملية نووية إيرانية یتمتع بالمواصفات الوطنیة
وقال اسلامي خلال مشارکته المؤتمر الأول للإنتاج المعرفي و النظام البيئي عن إجراءات المنظمة في المجال المعرفي : ان منظمة الطاقة الذرية ستساعد القطاع الخاص كثيرًا في هذا المجال.

واوضح على سبيل المثال، وفرنا الارضية للشركات الناشئة والمبتكرة لتقدیم مقترحات ونظریاتهم العلمیة مع افتتاح مجمع ليزر بورت بحضور مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري، في الأسبوع الماضي.

کما أنشأنا سابقا مركز" رسا" لنفسح المجال امام الشركات الناشئة والشباب وأولئك الذين وصلوا إلى تقنية أو یتمتعون بفکرة أو نظرية علمية، لاستخدام امكانيات هذا المركز بهدف تطوير المعرفة والتكنولوجيا.

وأضاف: "نعمل على توسيع القدرات التي أوجدناها في هذا المسار بالمنظمة في جميع المجالات لأن العلوم والتكنولوجيا النووية لها نطاق واسع جدًا ومن خلالها يمكننا التأثير في جميع المجالات كالمياه والبيئة والتربة والهواء والزراعة والغذاء والصناعة.

واضاف إن حصول علی المعايير والمواصفات القیاسیة اللازمة لإنجازات إيران النووية یحظی بالغ الاهمیة مضیفا ان أكثر من 150 من منتجاتنا وعملياتنا النوویة یتمتع بالمواصفات القیاسیة الوطنیة ومن المقرر أن يحصل نفس الحجم والكمية من منتجاتنا علی هذه المواصفات القیاسیة.
رقم : 998519
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: الهدف من زیارة محافظات البلاد هو خدمة الشعب الایراني
رئيسي: الهدف من زیارة محافظات البلاد هو خدمة الشعب الایراني
سعود القحطاني واجهة لترويج التطبيع.. هل تنجح السعودية في فرض خيانتها؟
سعود القحطاني واجهة لترويج التطبيع.. هل تنجح السعودية في فرض خيانتها؟
9 حزيران 2022
لجوء الغرب إلی تكتيك "الهروب إلى الأمام" في مجلس المحافظين... ما هي الكواليس؟
لجوء الغرب إلی تكتيك "الهروب إلى الأمام" في مجلس المحافظين... ما هي الكواليس؟
9 حزيران 2022
'القرارت الدولية' المعادية لإيران.. ودور 'إسرائيل' الذي بات علنياً
9 حزيران 2022
طهران تقدّم مقترحات جديدة.. وتؤكد: مطامع واشنطن أوقفت المفاوضات النووية
طهران تقدّم مقترحات جديدة.. وتؤكد: مطامع واشنطن أوقفت المفاوضات النووية
9 حزيران 2022
السيد الحوثي: السعودي استنجد بالاحتلال الإسرائيلي للتصدي لصواريخنا
السيد الحوثي: السعودي استنجد بالاحتلال الإسرائيلي للتصدي لصواريخنا
8 حزيران 2022
13 قتيل وعشرات الجرحى جراء اصطدام قطار بحفارة آلية في إيران
13 قتيل وعشرات الجرحى جراء اصطدام قطار بحفارة آلية في إيران
8 حزيران 2022
لعبة غربية مناهضة لإيران في مجلس المحافظين
لعبة غربية مناهضة لإيران في مجلس المحافظين
8 حزيران 2022
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن.. بارقة أمل في انهاء الحرب
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن.. بارقة أمل في انهاء الحرب
8 حزيران 2022
الكيان الصهيوني يحاول إلغاء الهوية الفلسطينية
الكيان الصهيوني يحاول إلغاء الهوية الفلسطينية
8 حزيران 2022
"السينما" أداة للتستر على جرائم السعوديين... هل يستطيع ابن سلمان تحسين صورته؟
"السينما" أداة للتستر على جرائم السعوديين... هل يستطيع ابن سلمان تحسين صورته؟
8 حزيران 2022
هل تغيرت النظرة الروسية لسياسات ‘‘تل أبيب‘‘ في سوريا؟
هل تغيرت النظرة الروسية لسياسات ‘‘تل أبيب‘‘ في سوريا؟
8 حزيران 2022
عندما يعترف الصهاينة بانتهاء عهدهم
عندما يعترف الصهاينة بانتهاء عهدهم
7 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سعود القحطاني واجهة لترويج التطبيع.. هل تنجح السعودية في فرض خيانتها؟
لجوء الغرب إلی تكتيك "الهروب إلى الأمام" في مجلس المحافظين... ما هي الكواليس؟
لعبة غربية مناهضة لإيران في مجلس المحافظين