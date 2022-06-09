الصفحة الرئيسية
0
الخميس 9 حزيران 2022 ساعة 17:10

حركة الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد محمود أبو عيهور من الخليل

حركة الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد محمود أبو عيهور من الخليل
وأوضحت الحركة في بيان صحفي أن استشهاد الشاب محمود، يؤكد العقلية الإجرامية التي ينتهجها جنود الاحتلال يومياً بحق أبناء شعبنا من خلال اقتحام المدن والبلدات بالضفة ومداهمة البيوت وتدنيس المقدسات.

وأكدت أن هذا التغوّل الإرهابي بحق أبناء الشعب الفلسطيني "لن يزيدنا إلاّ تمسكاً بخيار المقاومة وصمودا على أرضنا، حتى نيل حريتنا وحقوقنا المسلوبة ودحر الاحتلال عن كامل التراب الفلسطيني" بحسب البيان.

ودعت الجهاد الإسلامي جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان، إلى مواصلة الاشتباك مع جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين حتى لا يهنأ بأي أمان أو استقرار.

وتقدمت الحركة بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد محمود أبو عيهور، سائلة الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
مصدر : وكالات
رقم : 998521
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد حسن نصر الله: ملف الحدود البحرية يجب أن يتحول إلى قضية وطنية كبرى
السيد حسن نصر الله: ملف الحدود البحرية يجب أن يتحول إلى قضية وطنية كبرى
رئيسي: الهدف من زیارة محافظات البلاد هو خدمة الشعب الایراني
رئيسي: الهدف من زیارة محافظات البلاد هو خدمة الشعب الایراني
9 حزيران 2022
سعود القحطاني واجهة لترويج التطبيع.. هل تنجح السعودية في فرض خيانتها؟
سعود القحطاني واجهة لترويج التطبيع.. هل تنجح السعودية في فرض خيانتها؟
9 حزيران 2022
لجوء الغرب إلی تكتيك "الهروب إلى الأمام" في مجلس المحافظين... ما هي الكواليس؟
لجوء الغرب إلی تكتيك "الهروب إلى الأمام" في مجلس المحافظين... ما هي الكواليس؟
9 حزيران 2022
'القرارت الدولية' المعادية لإيران.. ودور 'إسرائيل' الذي بات علنياً
9 حزيران 2022
طهران تقدّم مقترحات جديدة.. وتؤكد: مطامع واشنطن أوقفت المفاوضات النووية
طهران تقدّم مقترحات جديدة.. وتؤكد: مطامع واشنطن أوقفت المفاوضات النووية
9 حزيران 2022
السيد الحوثي: السعودي استنجد بالاحتلال الإسرائيلي للتصدي لصواريخنا
السيد الحوثي: السعودي استنجد بالاحتلال الإسرائيلي للتصدي لصواريخنا
8 حزيران 2022
13 قتيل وعشرات الجرحى جراء اصطدام قطار بحفارة آلية في إيران
13 قتيل وعشرات الجرحى جراء اصطدام قطار بحفارة آلية في إيران
8 حزيران 2022
لعبة غربية مناهضة لإيران في مجلس المحافظين
لعبة غربية مناهضة لإيران في مجلس المحافظين
8 حزيران 2022
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن.. بارقة أمل في انهاء الحرب
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن.. بارقة أمل في انهاء الحرب
8 حزيران 2022
الكيان الصهيوني يحاول إلغاء الهوية الفلسطينية
الكيان الصهيوني يحاول إلغاء الهوية الفلسطينية
8 حزيران 2022
"السينما" أداة للتستر على جرائم السعوديين... هل يستطيع ابن سلمان تحسين صورته؟
"السينما" أداة للتستر على جرائم السعوديين... هل يستطيع ابن سلمان تحسين صورته؟
8 حزيران 2022
هل تغيرت النظرة الروسية لسياسات ‘‘تل أبيب‘‘ في سوريا؟
هل تغيرت النظرة الروسية لسياسات ‘‘تل أبيب‘‘ في سوريا؟
8 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سعود القحطاني واجهة لترويج التطبيع.. هل تنجح السعودية في فرض خيانتها؟
لجوء الغرب إلی تكتيك "الهروب إلى الأمام" في مجلس المحافظين... ما هي الكواليس؟
لعبة غربية مناهضة لإيران في مجلس المحافظين