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الخميس 9 حزيران 2022 ساعة 18:33

الرئيس الایرانی: لن نتراجع عن مواقفنا ولو خطوة واحدة

الرئيس الایرانی: لن نتراجع عن مواقفنا ولو خطوة واحدة
واضاف رئيس الجمهورية اليوم الخميس خلال زيارته لمحافظة جهارمحال و بختياري في جنوب غرب ايران في كلمة له امام حشد من اهالي المحافظة اضاف: هناك قرارات صدرت في الاوساط الدولية اعتمادا على النفوذ السياسي متسائلا هل تركت تلك القرارات تاثيرها؟ القرارات التي صدرت تجاه القضية الفلسطينية بما فيها كامب ديفيد وشرم الشيخ واوسلو بمشاركة بعض الدول العربية الرجعية لم تجدي نفعا و ان المناضلين الفلسطينيين اخذوا زمام المبادرة على ارض الواقع.

وخاطب رئيسي الدول الغربية قائلا هل انتم تتصورون يمكن ايقاف نشاطنا من خلال اللجوء الى فرض الحظر علينا؟ اننا لن نتوقف بل حققنا تقدما في مختلف المجالات بما فيها الصناعة والزراعة والسياحة لاننا لن نترك معيشة الشعب رهنا لاستياء او رضا الاجانب.

وفي جانب اخر من تصريحاته خاطب رئيس الجمهورية اهالي جهار محال و بختياري واكد على تنفيذ كل الوعود التي قطعها لهم خلال الانتخابات الرئاسية.

ولفت الى ان حجم الصادرات عاد الى ما كان عليه قبل فرض الحظر علينا وحققنا النمو الاقتصادي بنسبة خمسة في المائة وكل المؤشرات تشير الى مستقبل مشرق لاقتصاد البلاد مؤكدا اننا ماضون في هذا الطريق اعتمادا على ارادتنا و قراراتنا الجادة.

وصرح ان العدو لا يروق له انتصارنا في المنطقة ويلجأ الى التهديد وفرض الحظر لوقف نشاطنا الا اننا قطعنا شوطا كبيرا في تحقيق الاستقلال و الاكتفاء الذاتي.

واضاف ان الاعداء لجأوا الى استفزاز اليونان لاحتجاز سفينة ايرانية الا ان زمن اضرب واهرب قد ولى واذا قاموا باحتجاز سفينة قمنا باحتجاز سفينتين منهم مخاطبا الاعداء كم مرة تريدون اختبار الشعب الايراني وعدم استماع كلمة الحق.

واثر اصدار بيان معاد لايران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبنته اميركا والترويكا الاوروبية اوقفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عملية تسجيل المعلومات بواسطة اثنتين من كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى المنشآت النووية الإيرانية، موضحة وعلى لسان المتحدث باسمها بهروز كمالوندي أنه لن يتم بعد الآن تسجيل معلومات بهذه الكاميرات التي لم يكن من المقرر إرسالها.

كمالوندي قال إنه يجري النظر في اتخاذ اجراءات اخرى لانه لا يمكن لإيران أن تتعاون فيما تتصرف الوكالة بشكل غير لائق، معرباً عن أمله في أن تستعيد الوكالة الدولية رشدها.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في مؤتمر صحفي إن الوكالة ستواصل تقديم الحلول لضمان إستمرار العمل مع إيران مشيراً إلى أن الصورة العامة للتعاون مع إيران ليست جيدة تماماً.
رقم : 998529
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