الصفحة الرئيسية
0
الخميس 9 حزيران 2022 ساعة 18:34
قد تشمل إلغاء تصدير الغاز…

إجراءات تصاعدية تتخذها الجزائر ضد إسبانيا

إجراءات تصاعدية تتخذها الجزائر ضد إسبانيا
القرار الذي اتخذته الجزائر جاء بعد مرحلة من التوتر أعقبت إشادة مدريد بمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب للصحراء.

وأكدت إسبانيا في مارس/ آذار أنها تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس "الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف" المتعلق بالصحراء المغربية، وذلك في رسالة بعثها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس.

وشدد بيدرو سانشيز، وفق بلاغ للديوان الملكي حينها، على أنه "يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب"، وفي هذا الصدد، "تعتبر إسبانيا مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".

ومنذ مارس الماضي تشهد العلاقات حالة من التوتر على المستوى الدبلوماسي.

في 26 مايو/ أيار الماضي، قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن إيطاليا ستكون الطرف الموزّع للغاز الجزائري في أوروبا، بعد زيادة الإمدادات إليها.

جاء ذلك في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في إطار زيارة الدولة التي أجراها الرئيس تبون إلى البلاد، وهي الخطوة التي مثلت الإيذان الفعلي بتوجه الجزائر نحو اتخاذ خطوات جادة بشأن تخفيف تعاملاتها مع الجزائر.

وتبلغ الاحتياطيات الجزائرية من الغاز ما يقرب من 2400 مليار متر مكعب، وتسهم بتوفير نحو 11 في المئة من الغاز المستخدم في أوروبا.

من ناحيته قال الدكتور إسماعيل خلف الله المحلل السياسي الجزائري، إن تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، يمكن أن يتبعه تعليق كافة أوجه التعاون بما في ذلك توريد الغاز حال تمادي مدريد في مواقفها ضد الجزائر.

وأضاف في حديث صحفي أن أكثر من 50 اتفاقية مبرمة بين الجانبين تتأثر بالقرار، خاصة فيما يتعلق بالجانب الفلاحي والاقتصادي، وأن نحو 500 شركة إسبانية تستثمر في الجزائر تتأثر بالقرار.

ويرى أن تمادي إسبانيا في استفزاز الجزائر فيما يرتبط بقضية الصحراء الغربية، وأنها تنتهك الشرعية الدولية في قضية منظورة على المستوى الأممي.

فيما يتعلق بمدى قانونية إلغاء الاتفاقيات من طرف واحد، أشار خلف الله إلى أن الجزائر من حقها أن تمارس "عقوبات اقتصادية" ضد مدريد، كما فعل الجانب الأوروبي مع روسيا، لافتا إلى أن استمرار استفزاز مدريد يمكن أن يدفع سونطراك والشركات الأخرى في إنهاء كافة العقود الموقعة ووقف جميع عمليات التعاون والتوريد.

وبلغت حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا قرابة 7 مليار دولار في 2019، من بينها 3 مليارات صادرات جزائرية تتشكل أساسا من المحروقات.

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، بلغ حجم المعاملات بين الجزائر وإسبانيا 6.3% من قيمة الواردات الإجمالية إلى الجزائر والمقدرة بـ25 مليار دولار و9% من قيمة الصادرات الجزائرية المقدرة بـ18 مليار دولار، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
مصدر : وكالات
رقم : 998530
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: الهدف من زیارة محافظات البلاد هو خدمة الشعب الایراني
رئيسي: الهدف من زیارة محافظات البلاد هو خدمة الشعب الایراني
سعود القحطاني واجهة لترويج التطبيع.. هل تنجح السعودية في فرض خيانتها؟
سعود القحطاني واجهة لترويج التطبيع.. هل تنجح السعودية في فرض خيانتها؟
9 حزيران 2022
لجوء الغرب إلی تكتيك "الهروب إلى الأمام" في مجلس المحافظين... ما هي الكواليس؟
لجوء الغرب إلی تكتيك "الهروب إلى الأمام" في مجلس المحافظين... ما هي الكواليس؟
9 حزيران 2022
'القرارت الدولية' المعادية لإيران.. ودور 'إسرائيل' الذي بات علنياً
9 حزيران 2022
طهران تقدّم مقترحات جديدة.. وتؤكد: مطامع واشنطن أوقفت المفاوضات النووية
طهران تقدّم مقترحات جديدة.. وتؤكد: مطامع واشنطن أوقفت المفاوضات النووية
9 حزيران 2022
السيد الحوثي: السعودي استنجد بالاحتلال الإسرائيلي للتصدي لصواريخنا
السيد الحوثي: السعودي استنجد بالاحتلال الإسرائيلي للتصدي لصواريخنا
8 حزيران 2022
13 قتيل وعشرات الجرحى جراء اصطدام قطار بحفارة آلية في إيران
13 قتيل وعشرات الجرحى جراء اصطدام قطار بحفارة آلية في إيران
8 حزيران 2022
لعبة غربية مناهضة لإيران في مجلس المحافظين
لعبة غربية مناهضة لإيران في مجلس المحافظين
8 حزيران 2022
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن.. بارقة أمل في انهاء الحرب
تمديد وقف إطلاق النار في اليمن.. بارقة أمل في انهاء الحرب
8 حزيران 2022
الكيان الصهيوني يحاول إلغاء الهوية الفلسطينية
الكيان الصهيوني يحاول إلغاء الهوية الفلسطينية
8 حزيران 2022
"السينما" أداة للتستر على جرائم السعوديين... هل يستطيع ابن سلمان تحسين صورته؟
"السينما" أداة للتستر على جرائم السعوديين... هل يستطيع ابن سلمان تحسين صورته؟
8 حزيران 2022
هل تغيرت النظرة الروسية لسياسات ‘‘تل أبيب‘‘ في سوريا؟
هل تغيرت النظرة الروسية لسياسات ‘‘تل أبيب‘‘ في سوريا؟
8 حزيران 2022
عندما يعترف الصهاينة بانتهاء عهدهم
عندما يعترف الصهاينة بانتهاء عهدهم
7 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سعود القحطاني واجهة لترويج التطبيع.. هل تنجح السعودية في فرض خيانتها؟
لجوء الغرب إلی تكتيك "الهروب إلى الأمام" في مجلس المحافظين... ما هي الكواليس؟
لعبة غربية مناهضة لإيران في مجلس المحافظين