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الخميس 9 حزيران 2022 ساعة 19:40

أردوغان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة

أردوغان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه سيرشح نفسه مرة أخرى لانتخابات العام المقبل.

وأكد أردوغان في كلمة ألقاها أمام مناصريه في مدينة إزمير: "أنا مرشح التحالف الشعبي (التحالف الانتخابي الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم)، وستجرى الانتخابات في يونيو/حزيران من العام المقبل".

ويأتي تصريح أردوغان بالتزامن مع إعلانه عن عملية عسكريه تركية مرتقبة شمالي سوريا.

وقالت شبكة "TRT Haber" التركية الحكومية، إن أردوغان انتقل إلى موقع التدريبات"Afs-2022" في إزمير، ورجح مراسل القناة، الذي تواجد في موقع التدريب لتغطية التمرين أن يطلق أردوغان العملية في كلمة له.

وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، "بأن العملية العسكرية المرتقبة شمالي سوريا، ستستهدف الإرهابيين ويجب ألا تتم عرقلتها".
مصدر : وكالات
رقم : 998544
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