مظاهرات حاشدة في إسلام آباد احتجاجا على الإساءة للنبي(ص)

وحمل المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات مناهضة للهند. وفي وقت سابق، ندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بالتصريحات الهجومية لمسؤولي الحزب الحاكم في الهند، وحث المجتمع الدولي على معاقبة نيودلهي "بشدة".



يذكر أن المتحدث باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندي الحاكم، نوبور شارما، ونافين كومار جندال، رئيس وحدة الإعلام في دلهي، أدليا الأسبوع الماضي بتصريحات مسيئة للنبي الاعظم محمد(ص)، مما أثار موجة من الإدانات في الداخل الهندي والعالم العربي والإسلامي.



على إثر ذلك، قالت الهند إن التصريحات لا تعكس وجهات نظر الحكومة، مؤكدة اتخاذ الهيئات المعنية "إجراءات صارمة" ضد المسيئين.