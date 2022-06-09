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الخميس 9 حزيران 2022 ساعة 20:59

السيد حسن نصر الله: ملف الحدود البحرية يجب أن يتحول إلى قضية وطنية كبرى

السيد حسن نصر الله: ملف الحدود البحرية يجب أن يتحول إلى قضية وطنية كبرى
وقال السيد حسن نصر الله إن الخطر الاول هو السعي الاميركي الاسرائيلي لسلخ مساحة كبيرة من هذه المنطقة عن لبنان.

واضاف: في هذه القضية الوطنية يجب ان يكون الهدف هو حماية هذه الثروة الوطنية والعمل من اجل الاستخراج والاستفادة القصوى لمعالجة الازمات.

وتابع: الثروة الموجودة في هذه المياه تشكل الامل الوحيد لانقاذ لبنان من الانهيار الذي يتجه اليه، وان امامنا ثروة هائلة ملك لكل الشعب اللبناني.

واردف: القضية وطنية لان الثروة كبيرة جدا بالنسبة للبنان، وعند الحديث عن النفط والغاز يجب ان تكون القضية تخص كل لبناني مهما كان انتمائه السياسي، واننا جميعا اصبحنا امام قضية يجب ان تتحول الى قضية وطنية كبرى.
وأكد السيد نصر الله: أن هذا التطور الكبير يتزامن مع الذكرى السنوية لاجتياح لبنان، وان الاجتياح في حينه وضع لبنان امام استحقاق كبير جدا.

وقال السيد نصر الله إن العدو الاسرائيلي يقول للبنانيين والعالم بان السفينة اليونانية ستبدأ باستخراج النفط والغاز من ابار حقل كاريش وتقوم بمعالجتها ونقلها.
رقم : 998554
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