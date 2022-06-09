استشهاد مواطن يمني بقناصة مرتزقة العدوان السعودي

وأكد مصدر أمني بالمحافظة استشهاد مواطن برصاص قناصة مرتزقة العدوان في منطقة الزيلة في مريس بمديرية قعطبة.



وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من اصابة أربعة أطفال ، إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بمديرية الظاهر الحدودية بصعدة.