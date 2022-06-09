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الخميس 9 حزيران 2022 ساعة 21:53

تجمع العلماء المسلمين بلبنان: العدو الصهيوني لا يفهم سوى لغة القوة

تجمع العلماء المسلمين بلبنان: العدو الصهيوني لا يفهم سوى لغة القوة
وعقدت الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين اجتماعها الأسبوعي وتدارست الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة وصدر عنها بيان، أشار إلى أنّ وقائع الأيام الماضية المتعلقة بالحدود البحرية أثبتت، أنّ العدو الصهيوني لا يفهم سوى لغة القوة، لذلك وبعد كلام نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم حول عدم السماح بالتنقيب في المناطق المتنازع عليها بادر العدو الصهيوني للإعلان أنّه لن يستخرج الغاز من المنطقة المتنازع عليها.

وأضاف البيان: هذا إن دل على شيء فإنه يدل على ضرورة الحفاظ على المقاومة وسلاحها باعتبارها الضمانة الوحيدة لحماية لبنان وسيادته على كامل أراضيه ومياهه وحمايته لثرواته الطبيعية، وأكد هذا الأمر سفه من يتحدث عن نزع سلاح المقاومة إن لم نقل ارتباطه بمحور الشر الصهيو -أمريكي.

وأعلن البيان مطالبة التجمع، الدولة اللبنانية أن تبادر بغض النظر عن نتائج اللقاء القادم مع الوسيط غير النزيه عاموس هوكشتاين إلى تعديل المرسوم6433 وتسجيله في الأمم المتحدة كي يذهب الوفد المفاوض ولديه مستندات قوية تستطيع أخذ حقوق الدولة والشعب كاملة.

كما طالب الدولة بـ"البدء في التنقيب عن النفط والغاز في الحقول غير المتنازع عليها إذ لا نفهم لماذا المماطلة في ذلك وإن كانت الشركات هي التي تسوف وتتأخر فلنبادر إلى إلغاء العقد معها والإلتزام مع شركات أخرى، فالشعب اللبناني بأمس الحاجة إلى بدء استخراج الغاز من أجل الخروج من المأزق الاقتصادي الذي يعيشه".

ودعا البيان الى وجوب عدم العودة للخوض في هذا النقاش إلا من خلال طاولة الحوار التي يجب أن تعتمد إستراتيجية دفاعية لن تكون ناجحة إلا إذا اعتمدت الثلاثية الماسية الجيش والشعب والمقاومة.
مصدر : وكالات
رقم : 998557
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