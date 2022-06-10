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الجمعة 10 حزيران 2022 ساعة 08:12

تحالف العدوان يرتكب 101 خروق للهدنة خلال 24 ساعة في اليمن

تحالف العدوان يرتكب 101 خروق للهدنة خلال 24 ساعة في اليمن
وبحسب مصادر صحفية أوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في خمس غارات للطيران الاستطلاعي على منطقة الجدافر بمحافظة الجوف، و33 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية حول محيط مدينة مأرب، وفي تبة الدفاع بجيزان.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 12 خرقا بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي بمحافظة مأرب، وغرب حرض بمحافظة حجة، والملاحيظ والمدافن ورازح بمحافظة صعدة.

وأفاد المصدر بأن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في وادي جارة بجيزان.

وذكر المصدر أنه تم تسجيل 53 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود.
مصدر : وكالات
رقم : 998599
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