اليمن: حقوق الإنسان بتعز يدين جريمة قتل المرتزقة لمواطن في عدن

اسلام تايمز (اليمن) - أدان مكتب حقوق الإنسان في تعز جريمة قتل المواطن محمد حمود قاسم من قبل مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في منطقة الزيلة بمريس في قعطبة أثناء سفره إلى محافظة عدن.