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الجمعة 10 حزيران 2022 ساعة 08:47

اليمن: حقوق الإنسان بتعز يدين جريمة قتل المرتزقة لمواطن في عدن

اليمن: حقوق الإنسان بتعز يدين جريمة قتل المرتزقة لمواطن في عدن
وأكد المكتب على وجوب وقف الجرائم بحق المواطنين، ونحمل أدوات العدوان المسؤولية الكاملة.

ودعا المنظمات المحلية والدولية لتحمل مسؤوليتها الإنسانية ورصد وتوثيق جرائم العدوان والعمل على الحد منها وملاحقة مرتكبيها.
مصدر : وكالات
رقم : 998607
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