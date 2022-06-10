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الجمعة 10 حزيران 2022 ساعة 10:41
هزة أرضية تضرب "لبنان "فجراليوم
وتبعد عن الشاطئ اللبناني حوالى 160 كلم، وشعر بها سكان لبنان خصوصا في المناطق الساحلية الشمالية.
مصدر :
وكالات
رقم :
998622
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