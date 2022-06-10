الخطيب: يجب وقوف جميع القوى السياسية خلف جيش لبنان والمقاومة

و أضاف الخطيب " كما فشل العدو الإسرائيلي في اشغال وجر قوى المقاومة والجيش الى فتنة داخلية وفي القضاء عليها عبر قواه الارهابية التكفيرية سيفشل مجددا في اشغالها عبر القوى الطائفية الظاهرة والخفية عن مواجهة محاولاته الجديدة في التسلل لثروته النفطية وتتحمل الجهات المسؤولة واجب القيام بالخطوات اللازمة لاستكمال مسار تحديد حقوقنا البحرية والحفاظ عليها وعلى القوى السياسية جميعا أن تقف خلف الجيش اللبناني والمقاومة للدفاع عن حقوق لبنان في مياهه وثروته البحرية".



وخلال خطبة الجمعة، رأى الخطيب أن "المطلوب أن يقوم السادة النواب بواجبهم في استكمال العملية الديمقراطية والاستعجال في تحديد جلسة الاستشارات الملزمة وتأليف حكومة تعمل وبالتعاون مع المجلس النيابي على طرح الحلول للازمات المتعددة وكلها اولويات كما اننا ونظرا لأهمية التعليم الجامعي وما تشكله الجامعة اللبنانية الوطنية لا يمكن ابدا القبول بسياسة اضعافها وبما يؤدي الى تفريغها من الكادر التعليمي ونطالب بقوة أن تحظى بأكبر الاهتمام لتبقى الصرح الذي يعتز به الشعب اللبناني لما تشكله من حاجة وطنية يكون العمل على تعطيلها خيانة للأجيال وللمسؤولية الوطنية".