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الجمعة 10 حزيران 2022 ساعة 15:17

أكثر من 45 ألف مصلٍّ يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

أكثر من 45 ألف مصلٍّ يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
وقالت مصادر مقدسية إن أكثر من 45 ألف مصلٍّ تمكنوا من الوصول للأقصى وأداء الصلاة في باحاته وداخل المصليات المسقوفة.

ومنذ ساعات الصباح توافد آلاف المواطنين من القدس والداخل المحتل إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

وفرضت قوات الاحتلال صباح اليوم، إجراءات عسكرية مشددة في مدينة القدس المحتلة، وعرقلت وصول مئات الفلسطينيين من مدن الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتدت على المقدسي نضال النتشة بعد توقيفه عند باب الأسباط، أحد أبواب الأقصى.

وتمكن عدد من الشبان من رفع أعلام فلسطين ورايات حركة حماس عقب صلاة الجمعة في الأقصى.

كما نظمت وقفة في ساحات المسجد تنديدًا بالإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من قبل بعض المسؤولين في الهند.

وأثنى خطيب الجمعة في المسجد الأقصى الشيخ محمد سرندح على المرابطين في المسجد والمدافعين عنه.

وقال الشيخ سرندح: "من لبيت المقدس بعد الله سواكم أيها المرابطون؟، فأنتم تنوبون عن الأمة جمعاء يا حماة المسجد الأقصى المبارك".

وأضاف خطيب الأقصى: "لا خير فينا إن لم ننتصر للمسجد الأقصى، وكلما تحمل المسلمون مسؤولياتهم كانت منعتهم أقوى أمام أعدائهم".

وذكر الشيخ سرندح أن للمرابطين الذين يزدادون يومًا بعد يوم في الأقصى أجرًا كبيرًا.

وأوضح أن إسلامية المسجد الأقصى أمانة في أعناق الأمة الإسلامية، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم استقبل الأنبياء في الأقصى، وكان أول من رابط مع اخوانه المرسلين في المسجد، وعاهد أمته على حب مسراه.

وأشار إلى أن الله غرس في أهل فلسطين وبيت المقدس حب الرباط في الأقصى والذود عنه.
مصدر : وكالات
رقم : 998646
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