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الجمعة 10 حزيران 2022 ساعة 15:18
مسلسل اعتقالات الاحتلال لاتنتهي..

اعتقال أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقال أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية
وحسب ما نقل المركز الفسطيني للاعلام أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد سوداني (26 عامًا) بعد مداهمة منزله في طولكرم.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن مجاهد المصري أثناء توجهه إلى أريحا صباح اليوم عند أحد الحواجز الطيارة قرب المدينة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال فتى لم تعرف هويته لدى مروره عبر حاجز لقوات الاحتلال في محيط "القبة" شمال بيت لحم.

كما سلمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، ثلاثة مواطنين من بيت لحم استدعاءات لمراجعة المخابرات للتحقيق.

وذكر أن قوات الاحتلال سلمت المواطنين: محمد رزق، وطارق التعمري من منطقة "جبل الموالح" وسط بيت لحم، وأسيد الورديان، من جبل هندازة، استدعاءات لمراجعة المخابرات للتحقيق، وذلك عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

ووفق مؤسّسات الأسرى؛ فإنّ سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر أيار/ مايو 2022، (690) فلسطينيًا/ة، من بينهم (76) طفلاً، و(19) امرأة، وهي ثاني أعلى نسبة في حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري، وذلك بعد أن سجل شهر نيسان/ أبريل الماضي (1228) حالة اعتقال، وشكلت حالات الاعتقال في القدس النسبة الأعلى كما في كل شهر، تليها الخليل، وجنين، وبيت لحم.
مصدر : وكالات
رقم : 998647
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