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الجمعة 10 حزيران 2022 ساعة 15:53

اليمن: النفط تجدد تحذيرها للشركات التي تتعامل مع المرتزقة

اليمن: النفط تجدد تحذيرها للشركات التي تتعامل مع المرتزقة
وقال المهندس عبداللطيف الظفري،انه تتراوح طاقة القطاع الإنتاجية اليومية بين 10 إلى 16 ألف برميل يومياً وتبلغ مساحته 902 كم مربع .

واضاف وكيل الهيئة العامة لاستكشاف وإنتاج النفط ،بان تشغّل القطاع شركة( OMV) النمساوية منذ العام 2006 مقابل 25% من إنتاجه. وتُقدّر طاقة القطاع الإنتاجية التراكمية منذ العام 2006 قرابة 40 مليون برميل.

واشار الى ان المرتزِقة يسرقون مبيعاتِ القطاع كاملةً بعيدًا عن مؤسسات الدولة والجهاتِ المخوّلة قانونيًا، وذلك ضمن عمليات نهب النفط اليمني في حقول انتاجه مأرب وشبوة وحضرموت.

وقال وكيل هيئة استكشاف النفط، بان نجدد تحذيرنا للشركات التي تتعامل مع المرتزقة ونؤكد عزمنا ملاحقتها قانونيًا.

مؤكدا ان وزارة النفط والجهات القانونية الممثلة لها في صنعاء هي من أبرمت عقود التشغيل وهي وحدها من يحق لها إلغاؤها أو تجديدها.

وكان نشر نشطاء ومختصون في المجال النفطي، وثائق ومعلومات تتحدث عن هوية شركة (سبيك spec) التي يجري تمليكها القطاع. تقول إن شركة "spec" غير متخصصة في الاستكشاف والتطوير النفطي وهي شركة خدمات مقرها في جبل علي بدبي.
مصدر : وكالات
رقم : 998651
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