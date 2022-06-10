للمرة الثانية.. عدد وفيات كورونا في ايران يصل للصفر

وشدد وزير الصحة الايراني على ان هذا الموضوع لايعني القضاء على كورونا بشكل كامل داعيا الشعب الايراني الى تناول الجرعة الثالثة من لقاح هذا الفايروس المنحوس.



وتابع قائلا: علينا ان لانتصور بان كورونا قد ولى بل ان بعض الدول في العالم مازالت تواجه انتشار الفايروس لذا علينا التحلي باليقظة والحذر اكثر من اي وقت مضى.



وأشاد وزير الصحة الايراني بالباحثين الذين يبذلون جهودا مضنية في 6 مراكز لانتاج جرعة اللقاح موضحا ان بعض الخدمات الحكومية تتم من خلال تناول هذه الجرعة خاصة وان الذين يرغبون بزيارة الاربعين عليهم ان يتناولوا الجرعة المذكورة.



وتوقع وزير الصحة الایرانی ان تستمر عملية التلقيح ضد مرض كورونا لاعوام متتالية معربا عن امله بأن يتحول هذا المرض الى مرض عادي.