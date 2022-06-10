الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 10 حزيران 2022 ساعة 18:05

لافروف يعلق على الحكم بإعدام مرتزقة أجانب في جمهورية دونيتسك

لافروف يعلق على الحكم بإعدام مرتزقة أجانب في جمهورية دونيتسك
وقال لافروف للصحفيين في هذا الشأن: "في الوقت الحالي، يستند جميع ما ذكرتم إلى تشريعات جمهورية دونيتسك الشعبية، لأن الجرائم ارتكبت على أراضي جمهورية دونيتسك. ما عدا ذلك فهو مجرد تكهنات، الأفضل عدم التدخل في عمل نظام القضاء وإنفاذ القانون لجمهورية دونيتسك الشعبية".

في 9 حزيران/يونيو الجاري، حُكم في دونيتسك، على ثلاثة أجانب تم أسرهم في مدينة ماريوبول بالإعدام، وهم المواطنان البريطانيان شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المواطن المغربي سعدون إبراهيم.

وأقر الثلاثة بأنهم مذنبون في العدوان المسلح الأوكراني الهادف إلى الاستيلاء على السلطة في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما أقر أسلين، بأنه مذنب بموجب المادة "الخضوع للتدريب لغرض القيام بأنشطة إرهابية"، ووفقا لقوانين دونيتسك، يمكن الطعن في الحكم في غضون شهر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، أن المرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا ليسوا مقاتلين و"أفضل ما ينتظرهم هو السجن لمدة طويلة".
مصدر : وكالات
رقم : 998666
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العميد سلیماني: الاميركان يفتعلون الاضطرابات والفوضى لمواجهة مقاومة الشعوب
العميد سلیماني: الاميركان يفتعلون الاضطرابات والفوضى لمواجهة مقاومة الشعوب
التهديد الصهيوني لثروة لبنان البحرية وخيارات المقاومة
التهديد الصهيوني لثروة لبنان البحرية وخيارات المقاومة
10 حزيران 2022
نهاية العملاء تتجلى في طرد صحفي من "إسرائيل"
نهاية العملاء تتجلى في طرد صحفي من "إسرائيل"
10 حزيران 2022
حرب الناقلات .. هل تتجدد؟
حرب الناقلات .. هل تتجدد؟
10 حزيران 2022
السيد حسن نصر الله: ملف الحدود البحرية يجب أن يتحول إلى قضية وطنية كبرى
السيد حسن نصر الله: ملف الحدود البحرية يجب أن يتحول إلى قضية وطنية كبرى
9 حزيران 2022
رئيسي: الهدف من زیارة محافظات البلاد هو خدمة الشعب الایراني
رئيسي: الهدف من زیارة محافظات البلاد هو خدمة الشعب الایراني
9 حزيران 2022
سعود القحطاني واجهة لترويج التطبيع.. هل تنجح السعودية في فرض خيانتها؟
سعود القحطاني واجهة لترويج التطبيع.. هل تنجح السعودية في فرض خيانتها؟
9 حزيران 2022
لجوء الغرب إلی تكتيك "الهروب إلى الأمام" في مجلس المحافظين... ما هي الكواليس؟
لجوء الغرب إلی تكتيك "الهروب إلى الأمام" في مجلس المحافظين... ما هي الكواليس؟
9 حزيران 2022
'القرارت الدولية' المعادية لإيران.. ودور 'إسرائيل' الذي بات علنياً
9 حزيران 2022
طهران تقدّم مقترحات جديدة.. وتؤكد: مطامع واشنطن أوقفت المفاوضات النووية
طهران تقدّم مقترحات جديدة.. وتؤكد: مطامع واشنطن أوقفت المفاوضات النووية
9 حزيران 2022
السيد الحوثي: السعودي استنجد بالاحتلال الإسرائيلي للتصدي لصواريخنا
السيد الحوثي: السعودي استنجد بالاحتلال الإسرائيلي للتصدي لصواريخنا
8 حزيران 2022
13 قتيل وعشرات الجرحى جراء اصطدام قطار بحفارة آلية في إيران
13 قتيل وعشرات الجرحى جراء اصطدام قطار بحفارة آلية في إيران
8 حزيران 2022
لعبة غربية مناهضة لإيران في مجلس المحافظين
لعبة غربية مناهضة لإيران في مجلس المحافظين
8 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سعود القحطاني واجهة لترويج التطبيع.. هل تنجح السعودية في فرض خيانتها؟
لجوء الغرب إلی تكتيك "الهروب إلى الأمام" في مجلس المحافظين... ما هي الكواليس؟
لعبة غربية مناهضة لإيران في مجلس المحافظين