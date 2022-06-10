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الجمعة 10 حزيران 2022 ساعة 19:29

الاحتلال ينسحب من جنين بعد إقامة حواجز عسكرية على مداخلها

الاحتلال ينسحب من جنين بعد إقامة حواجز عسكرية على مداخلها
وكان الاحتلال اقتحم المدينة من عدة جهات من جهة حاجز الجلمة بتجاه الشارع الالتفافي وأقيم حاجز على المدخل الشرقي لبلدة قباطية المؤدي لحي السويطات في المدينة.

كما اقتحمت جيبات من حاجز بلدة يعبد مفرق بلدة عرابة الطريق الجنوبي لمدينة جنين وأقيم حاجز عسكري لتفتيش السيارات والتدقيق بالهويات واحتجز عدة شبان على الأرض بعد إخراجهم من داخل سياراتهم.

وأقيم حاجز عسكري على مدخل بلدة جبع بعد اقتحام الاحتلال المنطقة من بلدة سيلة الظهر واعاق تحرك المواطنين اتجاه مركز مدينة جنين وذكرت مصادر محلية تعرض الاحتلال لإطلاق نار خلال إقامتها حواجز على مداخل بلدتي جبع وقباطية.

وتزامنت الاقتحامات مع ذكرى الأولى لاستشهاد جميل العموري مؤسس كتيبة جنين والشابين تيسير العيسة وأدهم عليوي من جهاز الاستخبارات خلال اقتحام قوات خاصة مدينة جنين وسيقام لهم حفل تأبين في مخيم جنين بعد صلاة المغرب اليوم.
مصدر : وكالات
رقم : 998679
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