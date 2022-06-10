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الجمعة 10 حزيران 2022 ساعة 19:30

تونس والجزائر تتفقان على زيادة عدد الرحلات الجوية بينهما

تونس والجزائر تتفقان على زيادة عدد الرحلات الجوية بينهما
ووفقا لبيان نشرته وزارة السياحة التونسية عبر صفحتها في موقع التواصل ااجتماعي فيسبوك، فإن وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين، أجرى لقاء عمل مع نظيره الجزائري ياسين حمادي.

لقاء الوزيرين الذي تم عقده في اجتماع الدورة 116 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، تم فيه الاتفاق أيضا على تذليل كل الوسائل والآليات من أجل تشجيع زيادة التدفق السياحي بين البلدين، حسب البيان.

وفي هذا الإطار قرر الوزيران "العمل مع الطيران المدني لرفع عدد الرحلات الجوية لخطوط الشارتر بين البلدين من مختلف المطارات فضلا عن إرساء خط بحري بين البلدين والعمل على تدعيم سياحة الملاحة الدولية والرحلات السياحية البحرية "croisière" للجزائر انطلافا من ميناء حلق الوادي بتونس".

كما تضمن الاتفاق مزيدا من دعم التعاون بين البلدين في "مجالي السياحة والصناعات التقليدية للارتقاء بهما إلى مستوى العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين وذلك من خلال إنجاز مشاريع مشتركة في مجال التكوين الفندقي والسياحة من خلال بعث مركز تكوين مشترك تونسي جزائري للتكوين المهني السياحي والفندقة من جهة، والتعاون العقاري السياحي من خلال توقيع اتفاقية بين الوكالة العقارية السياحية التونسية والوكالة العقارية الجزائرية التي تم إرساؤها حديثا من جهة أخرى"، وفقا للبيان.
مصدر : وكالات
رقم : 998680
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