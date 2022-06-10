خاتمي: وقف عمل اجهزة تصوير المنشآت النووية اول خطوة لایران ازاء القرار الاخير

وأشار سماحته الى القرار الاخير الذي اصدره مجلس الحكام ضد الشعب الايراني معلنا أن التقرير الخاطيء وغير الصحيح الذي رفعه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية ضد ايران حفز كلا من اميركا والكيان الصهيوني وبعض الدول الاوروبية على اصدار هذا القرار.



وتابع قائلا: ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التقى رئيس الكيان الصهيوني قبل اصدار القرار وهذا يعني وجود تعاون وتنسيق كاملين بين الجانبين.



وأكد خطيب الجمعة في طهران ان كل المعلومات التي يستند عليها الاوروبيون والاميركان وغيرهم هي طبخة الكيان الصهيوني مشددا على ان الكثير من مفتشي الوكالة الدولية هم عيون الكيان الغاصب واميركا الذين يستهدفون المنشآت النووية الايرانية ويغتالون العلماء النوويين الايرانيين.



واستطرد اية الله خاتمي قائلا: كلنا نعلم جيدا بأن هدف الغرب والكيان الصهيوني هو الحصول على امتيازات منا في المفاوضات النووية، الا انهم لايدركون بأن هذه الثورة لم تدفع لأحد اتاوة وتصفع كل من يريد الاعتداء عليها حيث ان وصفتها التي تعمل بها هي المقاومة التي اتخذتها منذ اكثر من 40 عاما.