الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 10 حزيران 2022 ساعة 20:29

إعلام عبري: استعداد أمني لرد من حزب الله في حقل 'كاريش'

إعلام عبري: استعداد أمني لرد من حزب الله في حقل
وقال "جيش" الاحتلال إنّه يستعد "للاستفزاز، والأمر يتطلب تفكيراً عسكرياً ودبلوماسياً"، وفق ما أفاد "والاه".

كذلك، حذّرت مصادر عسكرية إسرائيلية من "هجوم طائرات من دون طيار أو من ضربات صاروخية باتجاه حقل كاريش على حد قولها".

ويقع حقل "كاريش" ضمن الخط الحدودي رقم 29 الذي يعتبره وفد بيروت المفاوض حدوداً لبنانية.

وأشار الموقع إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي يستعد لمختلف السيناريوهات الأمنية بعد تفعيل المنصة في المنطقة المتنازع عليها"، ونقل عن مصادر عسكرية أنّ "الجيش الإسرائيلي لا يضع قوات كافية حول المنصة".

وصرّح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أمس الخميس، بأنّ الهدف المباشر "يجب أن يكون منع العدو من استخراج النفط والغاز من كاريش، ووقف النشاط الذي سيبدأه، أو قد يكون بدأه".

وأكّد حزب الله، في وقتٍ سابق، استعداده لاتخاذ إجراءات "بما في ذلك القوة"، ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازَع عليها، بمجرد أن "تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل حدودَ لبنان البحرية".

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الوفد اللبناني التقني العسكري المفاوض العميد بسام ياسين، في وقتٍ سابق، أنّ "الاعتداء الإسرائيلي على السيادة اللبنانية، ليس في وجود الباخرة في حقل كاريش، بل في سحب هذه الباخرة الغاز من هذا الحقل وتصديره".
مصدر : وكالات
رقم : 998686
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العميد سلیماني: الاميركان يفتعلون الاضطرابات والفوضى لمواجهة مقاومة الشعوب
العميد سلیماني: الاميركان يفتعلون الاضطرابات والفوضى لمواجهة مقاومة الشعوب
التهديد الصهيوني لثروة لبنان البحرية وخيارات المقاومة
التهديد الصهيوني لثروة لبنان البحرية وخيارات المقاومة
10 حزيران 2022
نهاية العملاء تتجلى في طرد صحفي من "إسرائيل"
نهاية العملاء تتجلى في طرد صحفي من "إسرائيل"
10 حزيران 2022
حرب الناقلات .. هل تتجدد؟
حرب الناقلات .. هل تتجدد؟
10 حزيران 2022
السيد حسن نصر الله: ملف الحدود البحرية يجب أن يتحول إلى قضية وطنية كبرى
السيد حسن نصر الله: ملف الحدود البحرية يجب أن يتحول إلى قضية وطنية كبرى
9 حزيران 2022
رئيسي: الهدف من زیارة محافظات البلاد هو خدمة الشعب الایراني
رئيسي: الهدف من زیارة محافظات البلاد هو خدمة الشعب الایراني
9 حزيران 2022
سعود القحطاني واجهة لترويج التطبيع.. هل تنجح السعودية في فرض خيانتها؟
سعود القحطاني واجهة لترويج التطبيع.. هل تنجح السعودية في فرض خيانتها؟
9 حزيران 2022
لجوء الغرب إلی تكتيك "الهروب إلى الأمام" في مجلس المحافظين... ما هي الكواليس؟
لجوء الغرب إلی تكتيك "الهروب إلى الأمام" في مجلس المحافظين... ما هي الكواليس؟
9 حزيران 2022
'القرارت الدولية' المعادية لإيران.. ودور 'إسرائيل' الذي بات علنياً
9 حزيران 2022
طهران تقدّم مقترحات جديدة.. وتؤكد: مطامع واشنطن أوقفت المفاوضات النووية
طهران تقدّم مقترحات جديدة.. وتؤكد: مطامع واشنطن أوقفت المفاوضات النووية
9 حزيران 2022
السيد الحوثي: السعودي استنجد بالاحتلال الإسرائيلي للتصدي لصواريخنا
السيد الحوثي: السعودي استنجد بالاحتلال الإسرائيلي للتصدي لصواريخنا
8 حزيران 2022
13 قتيل وعشرات الجرحى جراء اصطدام قطار بحفارة آلية في إيران
13 قتيل وعشرات الجرحى جراء اصطدام قطار بحفارة آلية في إيران
8 حزيران 2022
لعبة غربية مناهضة لإيران في مجلس المحافظين
لعبة غربية مناهضة لإيران في مجلس المحافظين
8 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سعود القحطاني واجهة لترويج التطبيع.. هل تنجح السعودية في فرض خيانتها؟
لجوء الغرب إلی تكتيك "الهروب إلى الأمام" في مجلس المحافظين... ما هي الكواليس؟
لعبة غربية مناهضة لإيران في مجلس المحافظين