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الجمعة 10 حزيران 2022 ساعة 21:02

عبد اللهيان يؤكد لمقداد: دعم حلف المقاومة الدائم لسوريا

عبد اللهيان يؤكد لمقداد: دعم حلف المقاومة الدائم لسوريا
وعبر الوزير عبد اللهيان عن إدانة الجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وشعباً للعدوان الإسرائيلي الجبان الذي قامت به الطائرات الإسرائيلية صباح اليوم على الأطراف الجنوبية من دمشق.

وأكد الوزير الإيراني وقوف بلاده إلى جانب سوريا في تصديها للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مواقع داخلها بدعم من قوى خارجية والتي تستهدف صمود سوريا وحربها على الإرهاب.

ونوه الوزير عبد اللهيان بالعمل الدؤوب الذي تقوم به القيادة السورية للحفاظ على سيادتها ومواقفها البطولية ضد الإرهاب في سوريا والمنطقة مشيداً بالانتصارات التي حققتها في وجه التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشؤون الداخلية لسوريا.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن حلف المقاومة سيكون دائماً إلى جانب سوريا الشقيقة في ممارسة حقها بالدفاع عن سيادتها وتحرير أراضيها.

من جانبه أعرب الوزير المقداد عن التقدير للمواقف الإيرانية إلى جانب سوريا.

وأشار الوزير المقداد إلى أن العدوان الإسرائيلي يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه "إسرائيل" لحلفائها الإرهابيين ولما تقوم به القوات الأمريكية وأدواتها في الشمال الشرقي وما تقوم به تركيا من تهديدات لشن اعتداءات على الأراضي السورية والدعم الذي تقدمه تركيا للمجموعات الإرهابية في الشمال الغربي من البلاد.

وأكد الوزير المقداد أن سوريا ستدافع بكل الوسائل المشروعة عن حقها في صد الاعتداءات الإسرائيلية الغادرة ومتابعة حربها على الإرهاب وتحرير سوريا من كل الإرهابيين والقوات الأجنبية غير المشروعة التي تدعمهم.
رقم : 998688
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