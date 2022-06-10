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الجمعة 10 حزيران 2022 ساعة 21:52

روسيا تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على سوريا وتحذر من عواقبه

روسيا تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على سوريا وتحذر من عواقبه
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تدين بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي وتطالب الجانب الإسرائيلي بوقف هذا الفعل الوحشي.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن سلاح الجو للكيان الإسرائيلي شن في 10 يونيو / حزيران غارة على أراضي الجمهورية العربية السورية، وأن مطار دمشق الدولي كان هدفا للهجوم.

"وفي هذا الصدد، علينا أن نؤكد مرة أخرى أن القصف الإسرائيلي المستمر على أراضي الجمهورية العربية السورية في انتهاك للقواعد الأساسية للقانون الدولي أمر غير مقبول على الإطلاق. ندين بشدة الهجوم الاستفزازي الذي ارتكبته إسرائيل على أهم هدف للبنية التحتية المدنية السورية"

وحذرت الخارجية الروسية من أن مثل هذه التصرفات تخلق مخاطر جسيمة، مطالبة الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الممارسات. "إن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية الدولية وتعرض حياة الأبرياء لخطر حقيقي. نطالب الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الممارسة الوحشية".

واعلنت الخطوط الجوية السورية، تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة .

هذا وتصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لصواريخ العدوان الإسرائيلي الذي استهدف بعض النقاط جنوب مدينة دمشق وأسقطت معظمها.

وذكر مصدر عسكري لوكالة "سانا" أنه : في تمام الساعة 20، 4 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق.

وأضاف المصدر إن: وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.
مصدر : وكالات
رقم : 998694
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