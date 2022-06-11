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السبت 11 حزيران 2022 ساعة 11:40

قائد عسكري: ايران هي القوة المطلقة للدفاع الجوي في المنطقة

قائد عسكري: ايران هي القوة المطلقة للدفاع الجوي في المنطقة
في مراسم اقيمت اليوم السبت بمناسبة ذكرى ميلاد الامام علي بن موسى الرضا (ع) بجامعة خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي، قال العميد صباحي فرد: كل ما لدينا هو نعمة وجود الإمام الرضا (عليه السلام)، إيماني الصادق بأن هذا الإمام الرؤوف يحل عقدة أعظم المشاكل.

وفي هذه المراسم التي حضرها ايضا ممثلو العتبة الرضوية المقدسة، وصف قائد قوة الدفاع الجوي للجيش، هذه القوة بانها الأولوية الأولى في الدفاع عن الوطن، وقال: كما صرح الشهيد العظيم الحاج قاسم سليماني، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي وطن مقدس والقوات المسلحة الايرانية الذين يدافعون عن البلاد، وهم خدمان حماية أمن بلد الإمام الرضا (ع).

وأشار الى تطور وإنجازات قوة الدفاع الجوي للجيش، وقال: اليوم، وصلت قوة الدفاع الجوي المقتدرة إلى مرحلة نمو ونبوغ بحيث لا تعتمد على معدات من أي بلد اجنبي، ونحن اليوم في قمة التكنولوجيا العالمية من حيث المعدات المحلية، ونحن القوة المطلقة للدفاع الجوي في المنطقة.

واكد العميد صباحي فرد، ان الاعداء ليست لديهم الجرأة على مواجهة ايران، وقال: ان العامل الرادع لأعداء إيران الإسلامية هو بالدرجة الأولى وجود قائد واع وشجاع ومدير ومدبر ومجتهد باعتباره القائد الاعلى في البلاد، فضلاً عن جاهزية القوات المؤمنة والمعدات التي تمتلكها القوات المسلحة.

يذكر انه تم في هذه المراسم، اداء الاحترام لراية العتبة الرضوية المقدسة للامام علي بن موسى الرضا (ع) من قبل الحاضرين، وتم منح وسام "كلنا خدام الرضا" للعميد صباحي فرد.
رقم : 998794
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